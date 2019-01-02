Найдена пропавшая в Ростовской области девушка

02 января 2019, 08:35

22-летняя жительница Аксая, поиски которой были начаты 1 января, вернулась домой.

Как писал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Аксая 31 декабря уехала праздновать Новый год в Ростов-на-Дону и не вернулась. Полиция начала поиски девушки.

Пропавшая в Ростове-на-Дону студентка найдена, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По словам сотрудника пресс-службы, девушка уже находится дома. При этом в полиции отказались уточнить подробности, пишет donnews.ru.

Сестра девушки подтвердила сегодня, что со студенткой "все хорошо". "Сотрудники ростовского отдела полиции № 4 установили местонахождение моей сестры. Она жива и здорова", - цитирует сегодня сестру студентки 161.ru.

Сама студентка, по состоянию на 08.35 мск, не прокомментировала происшествие на своей странице в соцсети "ВКонтакте".