Волгоградцы почтили память жертв теракта в троллейбусе

30 декабря 2018, 14:50

Жители Волгограда сегодня возложили цветы к памятному камню на месте теракта, совершенного пять лет назад в городском троллейбусе. Некоторые горожане после теракта отказались от общественного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 29 декабря, в Волгограде прошел митинг, посвященный памяти жертв теракта у железнодорожного вокзала пять лет назад. Участники акции назвали примером для школьников полицейского Дмитрия Маковкина, который погиб, останавливая террориста. Горожане отметили, что и спустя пять лет после теракта остаются бдительными в людных местах.

Днем 29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда произошел взрыв. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. Днем позже, 30 декабря, еще один взрыв произошел в троллейбусе №15 "А" недалеко от рынка в Дзержинском районе Волгограда. При взрыве в троллейбусе погибли 16 человек, 28 были ранены. Оба взрыва устроили смертники, говорится в материале "Предновогодние теракты в Волгограде (2013)", опубликованном на "Кавказском узле".

На сегодняшнюю акцию памяти жертв теракта 30 декабря 2013 года пришли 37 волгоградцев, сообщил сотрудник администрации Волгограда, один из организатор траурного мероприятия. Акция прошла на месте взрыва – у дома №122 на улице Качинцев в Дзержинском районе Волгограда.

Православный священник отслужил панихиду по безвинно убиенным. Была объявлена минута молчания. В конце траурной церемонии волгоградцы возложили цветы к памятному камню.

В траурной церемонии участвовала одна семейная пара, чей родственник погиб во время террористического акта. Они обнимали друг друга и плакали. От общения с журналистами категорически отказались.

На панихиду пришел бывший водитель троллейбусного парка Сергей Боронин, который управлял троллейбусом в момент теракта. Мужчина рассказал, что его стаж работы водителем троллейбуса превышает 22 года, но после взрыва он не смог больше работать в троллейбусном парке.

"На светофоре остановился, и вдруг раздался мощный хлопок и толчок. Подумал сначала, что в нас что-то врезалось сзади. Потом оглянулся, а из салона ошметки тел полетели, и салон весь разнесло. Меня по голове сильно ударило. Провел 10 дней в реанимации с минно-взрывными травмами. А потом еще месяц - реабилитации", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Боронин.

Он отметил, что после трагедии уволился и сейчас зарабатывает на жизнь грузовыми перевозками. "Начал ценить жизнь после этой трагедии. Жить здорово. У меня жена и дочь. Им посвящаю все свободное время", - сказал Сергей Боронин.

Мать Сергея Любовь Боронина 30 декабря 2013 года была на рабочем месте – в троллейбусном депо занималась мойкой машин. О ранении сына ей сообщили по телефону.

"Страшно вспоминать все это. С тех пор сын, конечно, изменился. Первое время долго не мог прийти в себя. Но теперь все хорошо. И на власти не жалуется. Ему оказали помощь: и медицинскую, и материальную", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Любовь Боронина.

"Очень жалко погибших людей. Молодых среди них много. Ужасная смерть. Первое время после взрыва не могла на автобусах и троллейбусах ездить. Боялась. Безопасности до сих пор в транспорте не чувствую", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Елена Бандурина. Она отметила, что является матерью друга семьи Борониных, и Сергей с женой часто бывает у них гостях, иногда вспоминают о трагедии.

Теракт оставил тяжелый след и в душе водителя-наставника Анатолия Федченко, который буксировал разрушенный троллейбус с места взрыва.

"Вечером после следственных мероприятий буксировал троллейбус в саночистку. Шел он на своих колесах. Страшно было смотреть, что от него осталось и что там было внутри. О чем думал тогда? В шоке был. Первые дни тяжело было. Потом отошел немного", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Анатолий Федченко.

Любовь Батилова, которая живет в доме №122 по улице Качинцев, рассказала, что после теракта долго отказывалась пользоваться троллейбусом. Все три окна ее квартиры выходят на улицу Качинцев, во время взрыва пенсионерка была дома.

"Пламя было до пятого этажа. Потом грохот и крики людей. Вышла на балкон и увидела развороченный троллейбус. Долго пешком потом ходила. Боялась садиться в общественный транспорт. Кошмары до сих пор по ночам мучают. Как вспомню – мурашки по коже. Предлагали обратиться к психологу, но, я думаю, сама справлюсь", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Любовь Батилова.

Другая жительница того же дома Ольга Евстафьева до сих пор ездит только маршрутках. "С тех пор безопасности не чувствую. Езжу только на маршрутках. Автобусы и троллейбусы до сих пор избегаю", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Евстафьева.

Власти должны более ответственно подходить к вопросу безопасности людей, считает волгоградский пенсионер, житель Дзержинского района Евгений Иванов.

"Страхов не было никаких после взрыва. Просто надо более ответственно властям подходить к вопросу безопасности людей. Трагедий не допускать", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Иванов.

Напомним, в причастности к волгоградским терактам обвинялись четверо уроженцев Дагестана: братья Магомеднаби и Тагир Батировы, Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов. На суде Батировы отказались от показаний, а Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов заявили о своей невиновности. В декабре 2014 года фигуранты дела о терактах в Волгограде получили от 3 лет 10 месяцев до 19 лет колонии.