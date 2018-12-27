Участники аниме-фестиваля в Махачкале пожаловались в прокуратуру на угрозы

27 декабря 2018, 14:01

Участники фестиваля AniDag, сорванного в ноябре из-за угроз, потребовали у дагестанских правоохранителей начать расследование уголовного дела о возбуждении вражды.

Как писал "Кавказский узел", аниме-фестиваль AniDag, который должен был состояться в Аварском театре в Махачкале 25 ноября, был сорван. По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По информации активиста Марата Исмаилова, во время конфликта как минимум одна участница фестиваля получила травмы.

Причиной конфликта вокруг фестиваля стали попавшие в сеть кадры с репетиции программы: они вызвали негативную реакцию у консервативно настроенной молодежи, а руководство театра обвинило организаторов фестиваля в обмане и отменило мероприятие, опасаясь погромов, сообщила организатор фестиваля.

Четыре участника сорванного фестиваля и один свидетель инцидента подали в прокуратуру заявления с просьбой привлечь к ответственности по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) пятерых человек, которые, по их мнению, причастны к срыву мероприятия, в том числе представителей Аварского театра, сообщила 26 декабря "Молодежь Дагестана".

Авторы заявлений также попросили установить личности тех, кто высказывал угрозы в их адрес, уточнило издание.

Заявления в прокуратуру были поданы 25 декабря, сообщил 26 декабря "Регион онлайн".

На сайте прокуратуры Дагестана информация о приеме заявлений и начале проверки по состоянию на 13.55 мск не опубликована.

Напомним, что фестиваль AniDag должен был состояться в Махачкале в седьмой раз. На фестивале, прошедшем в сентябре 2017 года, проводились мастер-классы по иероглифике и чайной церемонии, желающие показывали танцевальные и вокальные номера, участвовали в конкурсах на лучший рисунок, образ и фанфик (сочинение по мотивам популярных произведений).