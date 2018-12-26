Meydan TV: жители Азербайджана идут к магам из-за некомпетентности врачей

26 декабря 2018, 00:06

Смерть жителя Азербайджана во время ритуального избиения не снизила популярность опасных мистических обрядов. Из-за нехватки денег и низкого уровня медицины в стране многие идут за лечением не к врачам, а к народным целителям, магам и экзорцистам, чья деятельность не регулируется законом, рассказывается в материале Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", тело 25-летнего жителя Баку Мурада Солтанова с различными телесными повреждениями было найдено 10 ноября на съемной квартире в городе Шабран. Задержанные по подозрению в избиении рассказали следователям, что Солтанов был болен, и его били палками из гранатового дерева, проводя ритуал по "изгнанию духов".

Уголовное дело расследуется по статьям 126.3 (нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека) и 138.2.-1 (применение запрещенных законом методов лечения, повлекшее смерть человека) УК Азербайджана. Исцеление людей с расстройствами психики или нервной системы путем "изгнания джиннов" - проявление мракобесия, заявили "Кавказскому узлу" религиоведы и богословы.

Плачевное состояние медицины в стране заставляет жителей Азербайджана прибегать к рискованным ритуальным обрядам. Один из самых популярных таких обрядов - «снятие страха огнем» (чылдаг) - представляет собой прижигание кожи в нескольких местах. Болезненному обряду часто подвергают детей, в том числе неоднократно, и люди даже во взрослом возрасте вспоминают об этой процедуре с содроганием, говорится в опубликованном 25 декабря материале Meydan TV "Азербайджан: чем хуже медицина, тем больше знахарей".

Святилище "чылдаг" в поселке Маштага на окраине Баку работает уже более 35 лет. Гаджи Ага проводит этот обряд несколько десятков лет, утверждая, что он был очень популярен и в советские годы. Посетители платят за процедуру не фиксированную цену, а "сколько не жалко" - обычно от одного до пяти манатов (приблизительно 1-3 долларов).

Услуги официальной медицины будет стоить значительно дороже: даже условно бесплатный визит к врачу предполагает, что пациент "отблагодарит" его. По словам Гаджи Ага, некоторые врачи сами отправляют к нему своих пациентов, когда затрудняются поставить диагноз.

Деятельность магов, знахарей, чародеев и гадалок в Азербайджане не регулируется законом. Запретить им заниматься этой деятельностью невозможно, говорит юрист Самира Агаева. Жители Баку, комментируя на улицах вопрос о народных целителях, отметили, что медицинские услуги стоят дорого, а если речь идет о проблемах психологического характера, то пациенты сталкиваются со стигматизацией. "У нас в Азербайджане тех, кто обращается к психологам, считает сумасшедшими", - говорит на видео молодой мужчина.

"Я сам был свидетелем того, как психиатр не смог помочь больному, но его состояние улучшилось после того, как он сходил к магу", - утверждает другой молодой человек. "Услуги психолога стоят дорого, и люди обращаются к тем, кто просит меньше денег", - предположила молодая жительница Баку.