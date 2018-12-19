Жители Временного обжаловали бездействие чиновников райадминистрации

19 декабря 2018, 21:32

Жители поселка Временный в Дагестане уже четыре года не могут получить компенсацию за разрушенное при спецоперации жилье, так как сотрудники администрации Унцукульского района не составили первичную документацию для выплат. В иске от имени пяти местных жителей юрист "Мемориала" потребовала обязать чиновников составить документы.

Как писал "Кавказский узел", жители дагестанского поселка Временный с сентября 2014 года добиваются от властей компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье. В июле 2018 года суд, рассмотревший иск юристов "Мемориала" от имени 128 жителей временного, отказался признать бездействие властей.

18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее – о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания.

Юристы «Мемориала» подали в Унцукульский районный суд Дагестана иск от имени пяти жителей поселка Временный, требуя признать бездействие чиновников администрации муниципального образования "Унцукульский район" незаконным. Сотрудники администрации обязаны были подготовить документы для получения жителями Временного компенсаций за разрушенное жилье в первые месяцы после спецоперации, сообщила сегодня правозащитная организация.

Жители Временного добиваются компенсаций за разрушение домов и утрату имущества уже четыре года. Согласование документов на выплату компенсаций за движимое имущества - бытовые предметы и технику - началось только в 2016 году и завершилось лишь весной 2018 года, однако в сентябре МЧС России вернуло документы правительству Дагестана на доработку, говорится в сообщении "Мемориала", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Проблема компенсаций за порчу недвижимого имущества стоит еще острее, поскольку чиновники так и не подготовили необходимые для этого документы. В ответ на адвокатский запрос юриста "Мемориала" Марины Агальцовой от 14 сентября 2018 года администрация Унцукульского района ответила, что акты о нанесенном недвижимости ущербе не были составлены, а значит невозможно установить суммы компенсаций. Повторное обследование домов и составление актов чиновники назвали невозможным «в связи с заселением жителей в свои дома».

За прошедшие годы люди своими силами устранили небольшие и даже серьезные повреждения домов, хотя несколько семей,чьи дома разрушили полностью, были вынуждены поселиться в вагончиках. "У нас по дому пошла трещина, и была частично разрушена крыша. Мы восстановили своими силами, так как с самого начала было ясно, что с компенсациями затянется надолго, а жить в разрушающемся доме опасно", – рассказала "Кавказскому узлу" в августе жительница Временного.

Составить первичную документацию для проведения аварийно-восстановительных работ чиновники районной администрации были обязаны в трехмесячный срок. Жители Временного в административном иске требуют признать бездействие чиновников незаконным и обязать их составить необходимые документы.

Напомним, что 18 января 2017 года юристы ПЦ "Мемориал" и Европейского центра защиты прав человека в интересах пяти жительниц поселка Временный Унцукульского района обратились в ЕСПЧ по факту спецоперации в поселке в 2014 году. 19 декабря 2017 года ПЦ "Мемориал" сообщил, что 130 жителей Временного попросили правительство России издать распоряжение о выплате компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье.