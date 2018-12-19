Суд освободил главврача калмыцкой колонии от наказания за смерть заключенного

19 декабря 2018, 19:13

Верховный суд Калмыкии смягчил приговор начальнику тюремной больницы, осужденному за халатность, которая привела к смерти заключенного Дмитрия Батырева. Лишение свободы заменено штрафом, но и от этого наказания главврача освободили за давностью лет.

Как писал "Кавказский узел", бывший главный врач больницы ИК-1 обвинен в халатности, повлекшей смерть осужденного Дмитрия Батырева в ноябре 2015 года. 26 сентября суд признал главврача виновным в халатности и приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Недовольными этим приговором остались как потерпевшая сторона, так и защита.

12 июля 2017 года Элистинский городской суд приговорил к срокам от 3 до 11 лет пятерых подсудимых по делу о смерти заключенного Дмитрия Батырева, которому, по версии обвинения, сотрудники колонии нанесли не менее 60 ударов резиновой дубинкой. Позднее суд смягчил наказание заместителю начальника колонии Баатру Дорджиеву и врачу туберкулезной больницы Константину Убушаеву.

Дело начальника больницы ИК-1 рассматривалось в Верховном суде Калмыкии 18 декабря, а решение судебная коллегия вынесла сегодня, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на оглашении вердикта.

Верховный суд переквалифицировал действия главврача с ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть человека) на ч. 1 (халатность) и изменил приговор суда первой инстанции, назначив обвиняемому 90 тысяч рублей штрафа. При этом врач был освобожден от назначенного наказания "в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности".

Апелляции двух потерпевших оставлены без удовлетворения, а решение о присуждении потерпевшей Надежде Санджиевой 700 тысяч рублей компенсации отменено. "Дело в этой части направить на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в тот же суд", - огласил судья принятое решение.

Адвокат осужденного Лариса Спирина отметила, что стороны не представляли Верховному суду никаких новых доказательств. "Единственное, мы приобщили документы, что мой подзащитный после приговора получил инвалидность по зрению – у него сейчас вторая группа. А так и защита, и потерпевшая поддержали доводы своих апелляционных жалоб. Мы просили полностью оправдать. А Санджиева - требовала ужесточить наказание. Гособвинение настаивало на том, что приговор следует оставить без изменений", - рассказала Спирина корреспонденту "Кавказского узла".

Сестра Батырева Надежда Санджиева отказалась давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла".