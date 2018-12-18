Глава филиала бюро медсоцэкспертизы на Ставрополье заподозрен в коррупции

18 декабря 2018, 17:27

Начальник одного из филиалов бюро медико-социальной экспертизы в Ставропольском крае арестован по подозрению в получении взяток за установление инвалидности.

По данным следствия, в октябре и ноябре два местных жителя передали чиновнику по 15 тысяч рублей. Подозреваемый задержан и заключен под стражу решением суда, говорится в сообщении следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Дело возбуждено по статье о получении взятки, проинформировало сегодня на своем сайте ведомство. Максимальная санкция по ч. 3 ст. 290 УК России составляет восемь лет заключения. Срок ареста чиновника в сообщении следствия не уточняется.

На сайте Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю, по состоянию на 17.30 мск 18 декабря, нет информации об этом деле. Комментариями от подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 декабря было передано в суд дело в отношении первого бывшего заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Андрея Лазуткина, который обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.