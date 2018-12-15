Андрей Лазуткин. Фото: пресс-служба правительства ставропольского края. http://www.stavregion.ru

15 декабря 2018, 01:49

Замминистра на Ставрополье обвинен во взяточничестве

Дело в отношении первого бывшего заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Андрея Лазуткина, который обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий, направлено в суд, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа стало известно, что первый замминистра строительства Ставрополья Андрей Лазуткин был задержан по подозрению в получении взятки за беспрепятственное подписание документов на оплату работ по строительству "Ставропольского клинического перинатального центра" и превышении полномочий при заключении контрактов по ремонту дорог Новоалександровск – Горький и Преградное - Тахта - Ипатово на суммы свыше 335 и 50 миллионов рублей соответственно, а также госконтракт на проведение строительного контроля при выполнении работ на сумму 6 миллионов рублей.

По версии следствия, Лазуткин получил от подрядчика, выполняющего работу по госконтракту, взятку за покровительство "в виде иного имущества и незаконных оказания ему услуг имущественного характера на сумму более 200 000 рублей".

Кроме того, он заключил государственные контракты на реконструкцию и обустройство дорог края без проведения конкурсов, сообщила 14 декабря прокуратура Ставропольского края на своем сайте.

Лазуткину предъявлено обвинение по статьям о получении взятки (ч. 5 ст.290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), уголовное дело направлено в суд, уточнило ведомство. Отметим, что санкции статьи о превышении должностных полномочий предусматривают до четырех лет лишения свободы, статьи о получении взятки -  до двенадцати лет лишения свободы. 

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно версии прокуратуры не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля стало известно об отстранении от должности министра строительства Ставрополья Игоря Васильева после того, как в его доме и министерстве прошли обыски. Сам Васильев был помещен под домашний арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Примечание:

"Полицейский на Ставрополье осужден за взятку", "Эксперты: арест главы Минстроя Ставрополья бросает тень на руководство региона", "Замглавы администрации на Ставрополье заподозрен в получении взятки".

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