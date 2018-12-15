Зимняя дорога в Армении. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

15 декабря 2018, 12:50

Горный перевал закрыт в Армении во время метели

Перевал Варденяц закрыт, на других дорогах в горах Армении гололед, сообщило министерство транспорта Армении.

По данным Минтранса на 10:00 (9:00 мск), на территории от Севанского полуострова и Дилижанского туннеля, расположенного к северу от озера Севан, идет метель.

Гололед имеется на участках дорог Ланджик - Мастара, Артик - Алагяз, Артик - Маралик, Севан - Гавар, Севан - Дилижан, Севан - Раздан, информировали "Новости-Армения".

Дорога  Сотк - Карвачар труднопроходима, со ссылкой на министерство транспорта сообщило сегодня Armenpress.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 декабря в городе Сисиане в Сюникской области Армении сошла лавина, накрывшая пятерых военнослужащих. Один из них погиб.

Примечание:

"Шесть человек погибли в ДТП в Армении", "Два человека госпитализированы после аварии с участием автобуса в Ереване", "Один военный погиб и шестеро пострадали в Армении при падении "Урала" в ущелье".

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