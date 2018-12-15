15 декабря 2018, 12:50
Горный перевал закрыт в Армении во время метели
Перевал Варденяц закрыт, на других дорогах в горах Армении гололед, сообщило министерство транспорта Армении.
По данным Минтранса на 10:00 (9:00 мск), на территории от Севанского полуострова и Дилижанского туннеля, расположенного к северу от озера Севан, идет метель.
Гололед имеется на участках дорог Ланджик - Мастара, Артик - Алагяз, Артик - Маралик, Севан - Гавар, Севан - Дилижан, Севан - Раздан, информировали "Новости-Армения".
Дорога Сотк - Карвачар труднопроходима, со ссылкой на министерство транспорта сообщило сегодня Armenpress.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 декабря в городе Сисиане в Сюникской области Армении сошла лавина, накрывшая пятерых военнослужащих. Один из них погиб.
"Шесть человек погибли в ДТП в Армении", "Два человека госпитализированы после аварии с участием автобуса в Ереване", "Один военный погиб и шестеро пострадали в Армении при падении "Урала" в ущелье".
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Горный перевал закрыт в Армении во время метели
Перевал Варденяц закрыт, на других дорогах в горах Армении гололед, сообщило министерство транспорта Армении.
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