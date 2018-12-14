14 декабря 2018, 15:30

Спасатели предупредили жителей Сочи о смерчах

До вечера 14 декабря есть вероятность чрезвычайных ситуаций в Сочи в связи с формированием смерчей над морем, сообщило МЧС.

По данным ведомства, опасность формирования смерчей над морем прогнозируется на участке Магри - Веселое.

"На территории Туапсинского района и города Сочи есть вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением морских судов в море и возможной гибелью людей, находящихся на них", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Сочи идет дождь, скорость ветра составляет 7 метров в секунду, температура воздуха +7 градусов. Ночью дождь продолжится, ветер усилится до 8 метров в секунду, температура понизится до +4. 14 декабря дождь усилится, скорость ветра снизится до 4 метров в секунду, температура составит +6. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Сочинцев напугали сообщения спасателей о возможной эвакуации", "Пострадавшим от потопа сочинцам предложено съехать из санатория", "МЧС объявило об угрозе смерчей близ Сочи".

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