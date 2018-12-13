13 декабря 2018, 22:32

План "Перехват" объявлен в Волгограде после ДТП с тремя подростками

Полиция ищет водителя легкового автомобиля, сбившего подростков на пешеходном переходе в Волгограде, сообщило МВД.

Инцидент произошел сегодня около 19.00 по местному времени (18.00 мск) в Красноармейском районе на остановке "Юбилейная".

На пешеходном переходе "автомобиль сбил трех 16-летних подростков и скрылся с места ДТП в жилом массиве", - приводит сегодня слова  замруководителя пресс-службы Главного управления МВД по Волгоградской области Антона Корнаухова "Интерфакс-Юг".

Подростки были доставлены в больницу, врачи констатировали у них ушибы, под наблюдением остались двое пострадавших, один отпущен домой, пишет со ссылкой на Корнаухова ТАСС.

По словам представителя ведомства, в городе введен план "Перехват", полицейские ищут автомобиль Renault Logan с характерными для ДТП повреждениями.

Информации о введении плана "Перехвата" нет на сайте Главного управления МВД по Волгоградской области на 21.30 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что 2 декабря на трассе Астрахань - Волгоград в Ленинском районе Волгоградской области перевернулся автомобиль, которым управлял 18-летний водитель, трое пассажиров-школьников, находившихся в машине, были госпитализированы с травмами. Водитель не пострадал. На следующий день в больнице одна из пострадавших умерла.

Примечание:

"Врачи назвали стабильным состояние пострадавших при ДТП в Грозном", "Два человека стали жертвами аварии с микроавтобусом в Калмыкии", "Врачи выписали из больницы пятерых пострадавших при ДТП в Беслане".

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