Годовщина первой чеченской напомнила о политических результатах Кадыровых

12 декабря 2018, 00:06

События декабря 1994 года, когда федеральные власти официально объявили о вводе войск в Чечню, вспоминаются жителями республики, но игнорируется на официальном уровне.

11 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ №2169 "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской Республики". В этот же день части войск МО и ВВ МВД РФ вошли на территорию Чечни. Целью боевой операции в Чечне Ельцин объявил защиту граждан "от вооруженного экстремизма".

Хроника событий, предварявших начало войны, и описание хода боевых действий вплоть до "новогоднего" штурма Грозного 31 декабря 1994 года представлены "Кавказским узлом" в материале "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)". Штурму Грозного российскими федеральными силами посвящен отдельный материал "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)".



Чеченское телевидение проигнорировало 11 декабря годовщину начала первой войны, никак не упомянув о событиях 24-летней давности. Политика Ахмата Кадырова и его сына Рамзана Кадырова фактически позволила Чечне "получить от федерального центра гораздо больше, чем агрессивная риторика Дудаева", констатируется в материале телеканала "Дождь".

В видеосюжете телеканала приведены мнения представителей власти и чеченской оппозиции о том, какое место в памяти жителей республики занимают события декабря 1994 года. "С точки зрения российских средств массовой информации [первая чеченская] не то что забывается, она умышленно умалчивается, умалчиваются эти события. В целом общество чеченское - я не говорю сейчас о Кадырове и его властных структурах, - об этом не забыло, оно об этом говорит, люди вспоминают", - сказал глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров, в свою очередь, заявил, что жители Чечни "не имеют ни малейшего желания об этом говорить". Ввод войск в Чечню в 1994 году чиновник охарактеризовал как "глупость федеральных властей времен Ельцина". "Это не значит, что мы не помним. Мы отложили это в полки национального сознания, чтобы извлечь из этого соответствующие уроки", - заявил Умаров.

Информационное агентство "Грозный-Информ" не обошло вниманием годовщину, опубликовав короткую заметку о начале и окончании первой войны. В ней говорится, что "первая чеченская кампания стала трагедией для чеченского и русского народов".

Фактически активные боевые действия на территории Чечни велись с конца сентября 1994 года. Вооруженные формирования, противостоявшие Дудаеву, были вооружены ударными вертолетами Ми-24 и штурмовиками Су-24 без опознавательных знаков. Официальное командование российских вооруженных сил категорически отрицало их принадлежность к российской армии. После неудачной попытки штурма Грозного 26 ноября 1994 года силами противников Дудаева выяснилось, что все участники операции - российские военнослужащие, завербованные Федеральной службой контрразведки. Более подробно об этих событиях и судьбе пленных рассказывается в справке "Кавказского узла" "Ноябрьский штурм Грозного (1994)".

Решение о вводе войск в Чечню сопровождалось заявлением генерала Павла Грачева, утверждавшего, что он легко возьмет Грозный за два часа силами одного десантного полка.

"Первой жертвой войны стал министр здравоохранения Ингушетии Тамерлан Горчханов. Он преградил путь двигавшейся колонне танков к Грозному своей легковой машиной, протестуя против военной кампании. Его призыв проявить гуманизм не был услышан военными, машину смяли танками, а жестоко избитого министра бросили умирать на обочине дороги", - говорится в материале издания "Эхо Кавказа".

Издание приводит воспоминания адвоката Заурбека Садаханова, который на момент начала кампании был подростком. "Видя ту громаду военной техники, которая проходила по территории Чечни, люди понимали, что они едут убивать, что будут бомбить, что будут стрелять. [...] Некоторые люди почему-то думали, что если они заявят позицию нейтралитета или, более того, пророссийскую позицию, то их беда обойдет, что их не коснется, однако пуля никого не выбирала, ни у кого не спрашивала, у кого какая позиция", - сказал Садаханов.

Полпред президента Путина на Северном Кавказе Александр Матовников вспоминал о первой чеченской войне в интервью, опубликованном в начале декабря. "Первая чеченская кампания оставила странное ощущение. [...] Есть дух победителей, а есть душок. В 94-м не было чувства, будто боремся праведными методами за правое дело", - приводил его слова ТАСС.

На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".