17 сентября 2021, 13:19
Начальник заставляет голосовать. Что делать?
17-19 сентября 2021 года в России проходят выборы местных и региональных органов власти и депутатов Госдумы. Жители Северного Кавказа, как и другие граждане России, нередко сталкиваются с принуждением к участию в выборах. Чтобы заставить людей принять участие в голосовании, им угрожают проблемами на работе, сулят премии или отгулы. На основе памятки движения «Голос»* «Кавказский узел» подготовил пять коротких советов, которые помогут защититься от такого давления.
1. Я не хочу идти на выборы. Могут ли меня заставить?
2. Что делать, если на меня оказывают давление?
3. Кто поможет мне защититься?
- Страница для обращений в ЦИК: cikrf.ru
- Интернет-приемная прокуратуры: ipriem.genproc.gov.ru
- Подача жалобы в Рострудинспекцию: онлайнинспекция.рф
- Карта нарушений на выборах: kartanarusheniy.org
4. На какие нормы закона я могу сослаться?
5. Как добиться чтобы меня услышали?
Подробные инструкции для тех, кто столкнулся с принуждением к голосованию, есть в памятке движения «Голос».
* движение "Голос" включено Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Автор: Кавказский Узел
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