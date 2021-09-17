17 сентября 2021, 13:19

Начальник заставляет голосовать. Что делать?

17-19 сентября 2021 года в России проходят выборы местных и региональных органов власти и депутатов Госдумы. Жители Северного Кавказа, как и другие граждане России, нередко сталкиваются с принуждением к участию в выборах. Чтобы заставить людей принять участие в голосовании, им угрожают проблемами на работе, сулят премии или отгулы. На основе памятки движения «Голос»* «Кавказский узел» подготовил пять коротких советов, которые помогут защититься от такого давления.

 1. Я не хочу идти на выборы. Могут ли меня заставить? 

 За угрозы начальника должны бы отправить в тюрьму


2. Что делать, если на меня оказывают давление?

Телефон — ваше главное оружие


3. Кто поможет мне защититься?

Жалобу на сайте обязаны рассмотреть


4. На какие нормы закона я могу сослаться?

Памятка 4


5. Как добиться чтобы меня услышали? 

 Поможем начальнику «прославиться»

Подробные инструкции для тех, кто столкнулся с принуждением к голосованию, есть в памятке движения «Голос».

* движение "Голос" включено Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Автор: Кавказский Узел

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