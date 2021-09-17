Начальник заставляет голосовать. Что делать?

17 сентября 2021, 13:19

17-19 сентября 2021 года в России проходят выборы местных и региональных органов власти и депутатов Госдумы. Жители Северного Кавказа, как и другие граждане России, нередко сталкиваются с принуждением к участию в выборах. Чтобы заставить людей принять участие в голосовании, им угрожают проблемами на работе, сулят премии или отгулы. На основе памятки движения «Голос»* «Кавказский узел» подготовил пять коротких советов, которые помогут защититься от такого давления.

1. Я не хочу идти на выборы. Могут ли меня заставить?



2. Что делать, если на меня оказывают давление?



3. Кто поможет мне защититься?

Страница для обращений в ЦИК: cikrf.ru

Интернет-приемная прокуратуры: ipriem.genproc.gov.ru

Подача жалобы в Рострудинспекцию: онлайнинспекция.рф

Карта нарушений на выборах: kartanarusheniy.org



4. На какие нормы закона я могу сослаться?



5. Как добиться чтобы меня услышали?

Подробные инструкции для тех, кто столкнулся с принуждением к голосованию, есть в памятке движения «Голос».

* движение "Голос" включено Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.