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19:05, 24 августа 2026

Анцухелидзе Георгий Заурович

Георгий Анцухелидзе. Фото https://history.mod.gov.ge/ge/page/17/giorgi-anwuxelidze

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгий Анцухелидзе – сержант Вооруженных сил Грузии, участник российско-грузинской войны 2008 года. За проявленное мужество ему посмертно присвоено высшее государственное звание – Национальный герой Грузии.

Смерть в плену

Георгий Анцухелидзе -- один из самых известных участников "Пятидневной войны". 9 августа 2008 года он участвовал в боевых действиях в районе Цхинвали. Анцухелидзе почти пять месяцев числился пропавшим без вести. Согласно материалам Европейского суда по правам человека, он был захвачен в тот же день в районе Шанхайского поселения Цхинвали и впоследствии погиб во время содержания под стражей 1.

В ноябре 2008 года грузинской стороне были переданы тела десяти погибших военнослужащих, вывезенные из Цхинвали. 12 декабря 2008 года экспертиза ДНК опознала тело Георгия Анцухелидзе; он был похоронен на братском кладбище в Мухатгверди. Грузинская сторона официально указывает 9 августа 2008 года как дату его смерти 2.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Видеозаписи пыток

Обстоятельства последних часов жизни Георгия Анцухелидзе стали известны после появления в интернете видеозаписей в январе 2009 года. Грузинские власти и родственники идентифицировали пленного как Георгия Анцухелидзе.

На первой записи запечатлен связанный мужчина в военной форме, сидящий на земле; он избит и покрыт кровью. Мужчины в военной форме с направленным на пленного оружием, допрашивают его, оскорбляют, наступают ему на шею и спину, и вдавливают лицом в землю, говорится в отчете правозащитников "Августовские руины". На второй записи видны люди в военной форме, которые избивают пленного и уводят его, звучат угрозы убийством на осетинском языке.  

В материалах ЕСПЧ указано, что на видеозаписях мужчины говорили на русском, грузинском и осетинском языках 3

После распространения видеозаписей история Анцухелидзе получила широкую известность в Грузии и стала одним из наиболее известных эпизодов, связанных с обращением с грузинскими военнослужащими, попавшими в плен.

Позиция Грузии

В Грузии Георгий Анцухелидзе воспринимается как национальный герой и один из символов событий августа 2008 года 4. Согласно грузинской версии, его гибель была связана с отказом подчиниться требованиям захвативших его военнослужащих, он рассматривается как пример стойкости и верности стране. В 2013 году ему посмертно присвоили звание Национального героя Грузии. 18 августа – день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе //1TV Georgia, 18.08.2025..

Обстоятельства обращения с ним стали предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека, который в 2026 году установил нарушения, связанные с правом на жизнь и запретом бесчеловечного обращения, и рассмотрел ответственность России в контексте ее эффективного контроля над Южной Осетией.  ЕСПЧ: Россия несет ответственность за убийства и пытки грузинских военнопленных в 2008 году // Civil.ge, 23.06.2026..

Позиция Южной Осетии

В Южной Осетии события августа 2008 года рассматриваются через призму боевых действий на территории республики и участия грузинских военнослужащих в этих событиях. В официальных документах Цхинвала основной акцент делается на действиях грузинских вооруженных сил и судьбе жителей Южной Осетии, ставших жертвами боевых действий. 5. При этом со стороны Цхинвала отсутствует публичная детальной альтернативной трактовки его гибели Анцухелидзе 6.

Позиция ЕСПЧ

23 июня 2026 года Европейский суд по правам человека.  вынес решение по делу Malachini and Others v. Russia, в рамках которого рассматривались обстоятельства гибели Георгия Анцухелидзе и других грузинских военнослужащих, находившихся в плену. Суд установил нарушения статьи 2 Европейской конвенции – права на жизнь и обязанности провести эффективное расследование, – а также статьи 3, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. В отношении Анцухелидзе суд пришел к выводу о нарушении этих положений в связи с его смертью, произошедшей во время нахождения под стражей 7.

ЕСПЧ не только подтвердил грузинскую версию о том, что Анцухелидзе был убит «югоосетинской стороной», а рассматривал ответственность России с точки зрения ее юрисдикции и контроля над Южной Осетией. Страсбургский суд установил ответственность России за нарушения Конвенции, связанную с обращением с военнослужащими и их гибелью, но не приравнял непосредственных убийц Анцухелидзе к установленной судом ответственности России 8.

Память

Смерть Анцухелидзе в Грузии рассматривается как проявление мужества и стойкости военнослужащего в плену. 15 апреля 2013 года ему посмертно присвоили звание Национального героя Грузии. Также он был награжден орденом Вахтанга Горгасали I степени и ведомственной медалью «Самоотверженный во имя Родины» 9. В его родном Квемо-Алвани был открыт мемориал, а его имя получили улицы в грузинских городах и Сержантская академия. В Тушетии одна из вершин была названа в его честь 10. В честь Национального героя Грузии также названы десятки улиц в разных городах Грузии.

Биография

Георгий Анцухелидзе родился 18 августа 1984 года в селе Квемо-Алвани Ахметского муниципалитета в Кахетии. В юности он работал, в том числе занимался выпасом овец 11.

 В 1999 году Анцухелидзе окончил среднюю школу в Квемо-Алвани.

В 2001 году был призван на срочную службу в грузинскую армию. После окончания срока службы остался в рядах ВС Грузии на контрактной основе.

В 2003–2004 годах Анцухелидзе проходил обязательную военную службу в 1-й оперативной бригаде Внутренних войск Грузии.

 В 2004 году он участвовал в боевых действиях в районе Цхинвали. После завершения срочной службы продолжил военную карьеру по контракту 12.

 С 23 апреля 2005 года по 1 августа 2006 года служил во 2-й пехотной бригаде, в 21-м батальоне.

С сентября 2005 года по апрель 2006 года находился в Ираке в составе грузинского миротворческого контингента. После возвращения из Ирака ему временно оставил военную службу из-за проблем со здоровьем 13.

В апреле 2008 года Анцухелидзе вновь поступил в Вооруженные силы Грузии и был зачислен в 41-й батальон 4-й пехотной бригады, дислоцированный в Вазиани. К началу августовских событий 2008 года он служил младшим сержантом и помощником пулеметчика 14.

Георгий Анцухелидзе был женат на Маке Чиквиладзе, у супругов было двое детей.

Примечания

  1. Доклад о расследовании со стороны Тбилиси и Цхинвали дел пропавших без вести лиц //Civil.ge, 29.09.2010.
  2. Организация GYLA подала апелляцию в Европейский суд по делу о пытках Георгия Анцухелидзе // humanrights.ge, 13.04.2010.
  3. Организация GYLA подала апелляцию в Европейский суд по делу о пытках Георгия Анцухелидзе // humanrights.ge, 13.04.2010..
  4. Глава Минобороны: мы преклоняемся перед несокрушимым героем Грузии Георгием Анцухелидзе // SOVA, 18.08.2024.
  5. Политико-правовая оценка событий 2004–2008 годов – Южная Осетия // /Южная Осетия, 02.07.2014..
  6. Доклад о расследовании со стороны Тбилиси и Цхинвали дел пропавших без вести лиц // Civil. ge, 29.09.2010.
  7. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-250730
  8. ЕСПЧ: Россия несет ответственность за убийства и пытки грузинских военнопленных в 2008 году // Civil.ge, 23.06.2026.
  9. Национальному герою Георгию Анцухелидзе сегодня должно было исполниться 39 лет // SOVA, 18.08.2023.
  10. В Грузии безымянную вершину назвали в честь Георгия Анцухелидзе // SOVA, 08.11.2018.
  11. http://www.nplg.gov.ge/bios/en/00013452/
  12. https://history.mod.gov.ge/ge/page/17/giorgi-anwuxelidze
  13. Герой: Книга, посвященная памяти солдат, погибших в войне августа 2008 года:  Том 1 / Авторы книги: Торнике Каджришвили, Тамар Шармиашвили, Давит Пачуашвили [и др.]. - Тбилиси, 2010. - с. 77
  14. Там же
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