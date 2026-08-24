Анцухелидзе Георгий Заурович

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Георгий Анцухелидзе – сержант Вооруженных сил Грузии, участник российско-грузинской войны 2008 года. За проявленное мужество ему посмертно присвоено высшее государственное звание – Национальный герой Грузии.

Смерть в плену

Георгий Анцухелидзе -- один из самых известных участников "Пятидневной войны". 9 августа 2008 года он участвовал в боевых действиях в районе Цхинвали. Анцухелидзе почти пять месяцев числился пропавшим без вести. Согласно материалам Европейского суда по правам человека, он был захвачен в тот же день в районе Шанхайского поселения Цхинвали и впоследствии погиб во время содержания под стражей .

В ноябре 2008 года грузинской стороне были переданы тела десяти погибших военнослужащих, вывезенные из Цхинвали. 12 декабря 2008 года экспертиза ДНК опознала тело Георгия Анцухелидзе; он был похоронен на братском кладбище в Мухатгверди. Грузинская сторона официально указывает 9 августа 2008 года как дату его смерти .

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Видеозаписи пыток

Обстоятельства последних часов жизни Георгия Анцухелидзе стали известны после появления в интернете видеозаписей в январе 2009 года. Грузинские власти и родственники идентифицировали пленного как Георгия Анцухелидзе.

На первой записи запечатлен связанный мужчина в военной форме, сидящий на земле; он избит и покрыт кровью. Мужчины в военной форме с направленным на пленного оружием, допрашивают его, оскорбляют, наступают ему на шею и спину, и вдавливают лицом в землю, говорится в отчете правозащитников "Августовские руины". На второй записи видны люди в военной форме, которые избивают пленного и уводят его, звучат угрозы убийством на осетинском языке.

В материалах ЕСПЧ указано, что на видеозаписях мужчины говорили на русском, грузинском и осетинском языках

После распространения видеозаписей история Анцухелидзе получила широкую известность в Грузии и стала одним из наиболее известных эпизодов, связанных с обращением с грузинскими военнослужащими, попавшими в плен.

Позиция Грузии

В Грузии Георгий Анцухелидзе воспринимается как национальный герой и один из символов событий августа 2008 года . Согласно грузинской версии, его гибель была связана с отказом подчиниться требованиям захвативших его военнослужащих, он рассматривается как пример стойкости и верности стране. В 2013 году ему посмертно присвоили звание Национального героя Грузии. 18 августа – день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе //1TV Georgia, 18.08.2025..

Обстоятельства обращения с ним стали предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека, который в 2026 году установил нарушения, связанные с правом на жизнь и запретом бесчеловечного обращения, и рассмотрел ответственность России в контексте ее эффективного контроля над Южной Осетией. ЕСПЧ: Россия несет ответственность за убийства и пытки грузинских военнопленных в 2008 году // Civil.ge, 23.06.2026..

Позиция Южной Осетии

В Южной Осетии события августа 2008 года рассматриваются через призму боевых действий на территории республики и участия грузинских военнослужащих в этих событиях. В официальных документах Цхинвала основной акцент делается на действиях грузинских вооруженных сил и судьбе жителей Южной Осетии, ставших жертвами боевых действий. . При этом со стороны Цхинвала отсутствует публичная детальной альтернативной трактовки его гибели Анцухелидзе .

Позиция ЕСПЧ

23 июня 2026 года Европейский суд по правам человека. вынес решение по делу Malachini and Others v. Russia, в рамках которого рассматривались обстоятельства гибели Георгия Анцухелидзе и других грузинских военнослужащих, находившихся в плену. Суд установил нарушения статьи 2 Европейской конвенции – права на жизнь и обязанности провести эффективное расследование, – а также статьи 3, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. В отношении Анцухелидзе суд пришел к выводу о нарушении этих положений в связи с его смертью, произошедшей во время нахождения под стражей .

ЕСПЧ не только подтвердил грузинскую версию о том, что Анцухелидзе был убит «югоосетинской стороной», а рассматривал ответственность России с точки зрения ее юрисдикции и контроля над Южной Осетией. Страсбургский суд установил ответственность России за нарушения Конвенции, связанную с обращением с военнослужащими и их гибелью, но не приравнял непосредственных убийц Анцухелидзе к установленной судом ответственности России .

Память

Смерть Анцухелидзе в Грузии рассматривается как проявление мужества и стойкости военнослужащего в плену. 15 апреля 2013 года ему посмертно присвоили звание Национального героя Грузии. Также он был награжден орденом Вахтанга Горгасали I степени и ведомственной медалью «Самоотверженный во имя Родины» . В его родном Квемо-Алвани был открыт мемориал, а его имя получили улицы в грузинских городах и Сержантская академия. В Тушетии одна из вершин была названа в его честь . В честь Национального героя Грузии также названы десятки улиц в разных городах Грузии.

Биография

Георгий Анцухелидзе родился 18 августа 1984 года в селе Квемо-Алвани Ахметского муниципалитета в Кахетии. В юности он работал, в том числе занимался выпасом овец .

В 1999 году Анцухелидзе окончил среднюю школу в Квемо-Алвани.

В 2001 году был призван на срочную службу в грузинскую армию. После окончания срока службы остался в рядах ВС Грузии на контрактной основе.

В 2003–2004 годах Анцухелидзе проходил обязательную военную службу в 1-й оперативной бригаде Внутренних войск Грузии.

В 2004 году он участвовал в боевых действиях в районе Цхинвали. После завершения срочной службы продолжил военную карьеру по контракту .

С 23 апреля 2005 года по 1 августа 2006 года служил во 2-й пехотной бригаде, в 21-м батальоне.

С сентября 2005 года по апрель 2006 года находился в Ираке в составе грузинского миротворческого контингента. После возвращения из Ирака ему временно оставил военную службу из-за проблем со здоровьем .

В апреле 2008 года Анцухелидзе вновь поступил в Вооруженные силы Грузии и был зачислен в 41-й батальон 4-й пехотной бригады, дислоцированный в Вазиани. К началу августовских событий 2008 года он служил младшим сержантом и помощником пулеметчика .

Георгий Анцухелидзе был женат на Маке Чиквиладзе, у супругов было двое детей.

Примечания