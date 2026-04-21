Обвинение запросило пять лет колонии для Адама Яхутля

В ходе прений гособвинитель попросила суд приговорить бывшего замначальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля, обвиняемого в мошенничестве, к пяти годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года суд в Москве оправдал бывшего заместителя начальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля, обвиняемого в мошенничестве на миллион долларов и 20 миллионов рублей. Он четырежды был оправдан судом, но каждый раз дело отправляли на новое рассмотрение. В декабре прошлого года дело Яхутля поступило на рассмотрение суда в пятый раз.

В Пресненском районном суде Москвы 21 апреля прошли прения по уголовному делу Адама Яхутля, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), пишет сегодня "Коммерсант".

Гособвинитель заявила в ходе прений, что вина Яхутля полностью доказана и попросила назначить ему наказание в виде пяти лет колонии, а также лишить звания половника и на три года запретить занимать должности на госслужбе. Адвокат Яхутля Олег Клименко в прениях попросил своего подзащитного оправдать. Он также попросил лишить потерпевшего соответствующего статуса, так как он изначально проходил по уголовному делу в качестве взяткодателя и не может считать потерпевшим. Кроме того, как утверждает защитник, у потерпевшего был мотив для оговора Яхутля.

Отметим, что ранее Яхутль был дважды оправдан, причем обвинение на обоих процессах также просило для него пять лет колонии. Кроме того, дважды дело полковника возвращали на доследование.