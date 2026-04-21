×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:49, 21 апреля 2026

Обвинение запросило пять лет колонии для Адама Яхутля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе прений гособвинитель попросила суд приговорить бывшего замначальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля, обвиняемого в мошенничестве, к пяти годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года суд в Москве оправдал бывшего заместителя начальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля, обвиняемого в мошенничестве на миллион долларов и 20 миллионов рублей. Он четырежды был оправдан судом, но каждый раз дело отправляли на новое рассмотрение. В декабре прошлого года дело Яхутля поступило на рассмотрение суда в пятый раз. 

В Пресненском районном суде Москвы 21 апреля прошли прения по уголовному делу Адама Яхутля, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), пишет сегодня "Коммерсант".

Гособвинитель заявила в ходе прений, что вина Яхутля полностью доказана и попросила назначить ему наказание в виде пяти лет колонии, а также лишить звания половника и на три года запретить занимать должности на госслужбе. Адвокат Яхутля Олег Клименко в прениях попросил своего подзащитного оправдать. Он также попросил лишить потерпевшего соответствующего статуса, так как он изначально проходил по уголовному делу в качестве взяткодателя и не может считать потерпевшим. Кроме того, как утверждает защитник, у потерпевшего был мотив для оговора Яхутля.

Отметим, что ранее Яхутль был дважды оправдан, причем обвинение на обоих процессах также просило для него пять лет колонии. Кроме того, дважды дело полковника возвращали на доследование.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
