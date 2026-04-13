21:27, 13 апреля 2026

Отраковский назвал провокацией свой арест в Дагестане

Иван Отраковский. Кадр видео на YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Капитан Иван Отраковский, который приехал в Дагестан помочь пострадавшим от наводнения, освободился сегодня после трех суток административного ареста. Сообщения об обстоятельствах его задержания он назвал ложью. 

Как писал "Кавказский узел", силовики 10 апреля задержали в Хасавюрте капитана Ивана Отраковского, который приехал в Дагестан, чтобы помочь пострадавшим от наводнения. Суд арестовал его на трое суток, Отраковский объявил сухую голодовку. 

Иван Отраковский - капитан морской пехоты, кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий в Чечне, говорится на сайте возглавляемой им организации "Армия защитников Отечества".

Арестованный в дагестанском Хасавюрте на трое суток капитан Иван Отраковский сегодня днем вышел на свободу. По словам Отраковского приехав в Хасавюрт, он вместе с попутчиком отправился в храм, где их задержали. 

"Мое задержание было провокацией, чтобы рассорить русских и дагестанцев. Якобы мы оказали какое-то неповиновение сотрудникам полиции, не выполнили их требования, но это неправда. Пока мы были в храме, нас попросили выйти, мы вышли, а там группа автоматчиков ждала нас. Мы же не глупые, чтобы в такой ситуации оказать сопротивление. Мы никакого сопротивления не оказывали, наоборот, делали все, что они сказали. 40 минут я объяснял судье, что произошло. К сожалению, решение было вынесено по звонку, и меня посадили на трое суток", - сказал Иван Отраковский "Кавказскому узлу".   

Он отметил, что со стороны полицейских встретил уважительное отношение, "лишнего никто себе не позволял". По словам Отраковского, арест не повлиял на его желание оказать помощь дагестанскому народу. 

"Один из сотрудников спросил, жалею ли я, что приехал в Дагестан. У меня обиды нет. Мы с честью и гордостью приняли это, потому что мы пострадали за правду. Я бы приехал еще раз, помощь братьям превыше всего. Мы всегда будем там, где нужна помощь. Никому не удастся поссорить русский народ с дагестанским народом. 90 процентов сотрудников были в недоумении в связи с моим задержанием", - отметил он. В Telegram-канале Отраковского утверждается, что после освобождения он отправился развозить гуманитарную помощь. 

По факту задержания и ареста Отраковского подана жалоба в прокуратуру города Хасавюрт, рассказал оппозиционный блогер Асхабали Алибеков. "Он приехал в гости в Дагестан, чтобы оказать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения, но его встретили не слишком гостеприимно. Я обратился в прокуратуру города Хасавюрт с просьбой проверить законность действий сотрудников МВД, которые задержали его. Я надеюсь, что всех этих сотрудников уволят с позором", - рассказал он.

Алибеков уточнил, что он не сопровождал Отраковского, просто узнал о его визите и решил присоединиться к нему. "Он впервые оказался в Дагестане, приехал, чтобы помочь, но его задержали, как дикари. Это будет жирным пятном для Дагестана. Я от имени дагестанского народа приношу извинения ему за такое поведение. Полиция - это не Дагестан. Эти люди не думали, что позорят Дагестан, не понимали этого", - рассказал он. 

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал, что Отраковского задержали при выходе из храма. "Он был задержан, когда выходил из храма в Хасавюрте. Якобы за нецензурную брань, но он отрицает эту версию. Что касается голодовки, то, да, он объявил голодовку сухую, держал ее, но на третий день решил отказаться, соратники смогли уговорить", - сказал он "Кавказскому узлу".  

"В некоторых дагестанских пабликах разгоняли такую информацию еще 11 апреля, якобы я нецензурно выразился в сторону представителей правоохранительных органов. Полная ложь и чушь, даже в рапорте этих полицейских сказано, что я не представился на их требование", - заявил сегодня Отраковский на видео в своем Telegram-канале. Он добавил, что версия об отказе представиться тоже не соответствует действительности. 

Отраковскому при задержании сказали, что он нежелателен в Дагестане, сообщил местный политолог Деньга Халидов. "По моей информации, ему сказали, что он нежелателен в Дагестане и призвали покинуть регион. Причина задержания все та же самая - он здесь нежелателен", - сказал он "Кавказскому узлу". 

По его словам, Отраковский объявил сухую голодовку, но вечером 12 апреля его уговорили отказаться от этой затеи.  "Он объявил сухую голодовку в знак протеста против незаконного задержания, но вчера вечером его все же уговорили отказаться от голодовки. И сегодня днем он уже был на свободе, с ним все было нормально, к нему хорошо относились там", - отметил Халидов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

