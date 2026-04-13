13:58, 13 апреля 2026

Азербайджанский активист Назаров пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Эльвин Назаров. Фото: https://toplummedia.tv

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У заключённого активиста Эльвина Назарова в последние дни резко усилились боли, однако он не получает необходимого медицинского обследования и лечения в пенитенциарном учреждении.

Как писал "Кавказский узел", Эльвин Назаров объявил в тюрьме голодовку в знак протеста против условий заключения. В частности, он был недоволен условиями содержания в СИЗО в пенитенциарном комплексе Умбакы, где был лишен доступа к жидкой пищи, необходимой ему в связи с болезнью желчного пузыря.  Он требовал перевода в исправительное учреждение связи со вступлением в силу приговора.

 В сентябре 2019 года союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал политзаключенным Эльвина Назарова в числе других осужденных по "Гянджинскому делу".  В 2021 году Назаров вышел на свободу. Однако в апреле 2024 года он вновь был арестован по делу о наркотиках и осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Правозащитники вновь признали его политзаключенным. 18 марта Шекинский апелляционный суд утвердил приговор

Об ухудшении состояния Эльвина Назарова, заявила его супруга. «У Эльвина серьезные проблемы со здоровьем возникли еще в период первого его тюремного заключения, когда моего мужа арестовали по «гянджинскому делу». Тогда его в полиции его избивали, повредили внутренние органы. Долгосрочным последствием жестокого обращения, плохих условий содержания стало образования у него полипа в желчном пузыре. Уже во время второго тюремного заключения врачи диагностировали у Эльвина в желчном пузыре еще несколько новых полипов и предписали проведение каждые полгода ему УЗИ-обследование, чтобы наблюдать динамику. Но это назначение врачей не выполняется», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Шебнем Назарова.  

По ее словам, в последние дни у активиста усилились боли в желчном пузыре. «Эльвин обращался к главврачу медпункта ИУ-1, но он сказал, у них нет аппарата УЗИ и специально для моего мужа привозить это оборудования они не будут. В Лечебное учреждение пенитенциарной службы для обследования Эльвина также не направляют. Мы даже предлагали, чтобы за наш счет Эльвина обследовали в больнице. Но и это наше предложение они отвергают. Что нам делать теперь, он должен умереть? Ведь, полипы могут превратиться уже в камни и привести к разрыву желчного пузыря», — выразила тревогу Назарова.

Ранее, сокоординатор Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана» Эльшан Гасанов заявил, что Назаров, как и после его первого ареста по «гянджинскому делу» вновь признан политзаключенным.

"Мы и по "Гянджинскому делу" признали его политзаключенным, поскольку достоверных доказательств против Назарова не было. Примечательно, что, несмотря на пытки, он не дал признательных показаний. Теперь его вновь арестовали и осудили в рамках очередной волны репрессий против верующих шиитов. Вообще же, независимо от места содержания, заключенному должны обеспечить эффективную медицинскую помощь. Государство в ответе за его здоровье и жизнь", - сказал правозащитник.

Напомним, что 3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. Это привело к массовым протестам, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняло участие в акции протеста в Гяндже и потребовало расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. 26 августа 2018 года апелляционный суд смягчил наказания восьми осужденным за участие в беспорядках в Гяндже. 30 августа того же года апелляционный суд в Азербайджане смягчил наказания еще шести осужденным за участие в беспорядках в Гяндже, освободив одного и сократив сроки пятерым.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

+49 157 72317856
События
06:58, 13 апреля 2026
Пять военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
11:58, 12 апреля 2026
Комбатант из Камышина убит на Украине
08:58, 12 апреля 2026
Четыре бойца из Волгоградской области названы убитыми в военной операции
06:57, 12 апреля 2026
Житель Нальчика заподозрен в финансировании экстремистской организации
05:58, 12 апреля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
06:37, 11 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Посольство Азербайджана в Иране. Скриншот фото APA.Az? https://ru.apa.az/sotsium/posolstvo-azerbaidzana-v-irane-vozobnovilo-svoyu-deyatelnost-579727
16:58, 12 апреля 2026
Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу
Афган Садыгов. Фото: https://www.massa.az/news/ru/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
11:28, 11 апреля 2026
Журналист Садыгов после депортации столкнулся с отказом в выдаче паспорта
Айтадж Тапдыг (Ахмедова). Фото: Фатима Мовламлы / JAMnews https://jam-news.net/ru
09:31, 11 апреля 2026
Пенитенциарная служба отвергла обвинение в насилии над журналисткой Meydan TV
21:53, 10 апреля 2026
Восьми арестованным россиянам предъявлено обвинение в Баку
Запрещающий знак. Фото: https://media.az/
18:07, 10 апреля 2026
ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 апреля 2026, 13:00
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*

Последствия наводнения в Дагестане. Фото: Flandria12 https://ru.wikipedia.org/
13 апреля 2026, 12:00
Аналитики поспорили о причинах разрушительного наводнения в Дагестане

Пункт временного размещения в Дагестане. Фото: Администрация Махачкалы
13 апреля 2026, 10:57
Число эвакуированных в пункты временного размещения в Дагестане выросло до 541

Снежная лавина накрыла дома в селе Шаитли. 12 апреля 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DXD9CUXjQNp/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
13 апреля 2026, 09:56
Женщина и ребенок оказались под снегом после схода лавины в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше