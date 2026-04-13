Азербайджанский активист Назаров пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У заключённого активиста Эльвина Назарова в последние дни резко усилились боли, однако он не получает необходимого медицинского обследования и лечения в пенитенциарном учреждении.

Как писал "Кавказский узел", Эльвин Назаров объявил в тюрьме голодовку в знак протеста против условий заключения. В частности, он был недоволен условиями содержания в СИЗО в пенитенциарном комплексе Умбакы, где был лишен доступа к жидкой пищи, необходимой ему в связи с болезнью желчного пузыря. Он требовал перевода в исправительное учреждение связи со вступлением в силу приговора.

В сентябре 2019 года союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал политзаключенным Эльвина Назарова в числе других осужденных по "Гянджинскому делу". В 2021 году Назаров вышел на свободу. Однако в апреле 2024 года он вновь был арестован по делу о наркотиках и осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Правозащитники вновь признали его политзаключенным. 18 марта Шекинский апелляционный суд утвердил приговор.

Об ухудшении состояния Эльвина Назарова, заявила его супруга. «У Эльвина серьезные проблемы со здоровьем возникли еще в период первого его тюремного заключения, когда моего мужа арестовали по «гянджинскому делу». Тогда его в полиции его избивали, повредили внутренние органы. Долгосрочным последствием жестокого обращения, плохих условий содержания стало образования у него полипа в желчном пузыре. Уже во время второго тюремного заключения врачи диагностировали у Эльвина в желчном пузыре еще несколько новых полипов и предписали проведение каждые полгода ему УЗИ-обследование, чтобы наблюдать динамику. Но это назначение врачей не выполняется», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Шебнем Назарова.

По ее словам, в последние дни у активиста усилились боли в желчном пузыре. «Эльвин обращался к главврачу медпункта ИУ-1, но он сказал, у них нет аппарата УЗИ и специально для моего мужа привозить это оборудования они не будут. В Лечебное учреждение пенитенциарной службы для обследования Эльвина также не направляют. Мы даже предлагали, чтобы за наш счет Эльвина обследовали в больнице. Но и это наше предложение они отвергают. Что нам делать теперь, он должен умереть? Ведь, полипы могут превратиться уже в камни и привести к разрыву желчного пузыря», — выразила тревогу Назарова.

Ранее, сокоординатор Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана» Эльшан Гасанов заявил, что Назаров, как и после его первого ареста по «гянджинскому делу» вновь признан политзаключенным.

"Мы и по "Гянджинскому делу" признали его политзаключенным, поскольку достоверных доказательств против Назарова не было. Примечательно, что, несмотря на пытки, он не дал признательных показаний. Теперь его вновь арестовали и осудили в рамках очередной волны репрессий против верующих шиитов. Вообще же, независимо от места содержания, заключенному должны обеспечить эффективную медицинскую помощь. Государство в ответе за его здоровье и жизнь", - сказал правозащитник.

Напомним, что 3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. Это привело к массовым протестам, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняло участие в акции протеста в Гяндже и потребовало расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. 26 августа 2018 года апелляционный суд смягчил наказания восьми осужденным за участие в беспорядках в Гяндже. 30 августа того же года апелляционный суд в Азербайджане смягчил наказания еще шести осужденным за участие в беспорядках в Гяндже, освободив одного и сократив сроки пятерым.