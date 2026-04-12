Призыв к единству стал темой пасхальной речи перед выборами Католикоса Грузии
Церковь и паства должны пребывать в единстве и избежать раскола, следует из Пасхального послания Грузинской православной церкви. Оно озвучено на фоне предстоящих выборов Католикоса Грузии после смерти Илии Второго
Как писал "Кавказский узел", Католикос-Патриарх, архиепископ Мцхета и Тбилиси, митрополит Бичвинти и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илия II был похоронен в Тбилиси на пятый день общенационального траура. Все это время в стране были отменены развлекательные мероприятия, а к гробу главы Церкви круглосуточно непрерывным потоком шли люди
Впервые за почти полвека пасхальное послание Грузинской православной церкви зачитал не Католикос-Патриарх Илия II, а местоблюститель патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Эпистола, оглашенная в канун Воскресения Христова в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси, вышла за рамки традиционного поздравления и прозвучала как программный текст в переломный для Церкви момент, пишет "Новости Грузия".
Шио говорил о «сиротстве» паствы после кончины патриарха. Центральное место в послании занимает образ почившего патриарха.
«Даже после смерти Святейший Патриарх как будто продолжает обращать, объединять и проповедовать народу. Смело можно сказать, что Католикос-Патриарх Илия II, следуя по стопам своих предшественников и совершая богоугодные дела, вдохнул новую жизнь в Грузинскую православную церковь. Его учения и заслуги продолжают жить в каждом верующем, чьи сердца, обращенные к Богу, единодушно прославляют Воскресшего Спасителя.», - приводятся слова местоблюстителя в сообщении.
Послание выдержано в строго церковной риторике, но содержит ясный подтекст. В условиях, когда Священный синод в ближайшее время должен определить кандидатов в патриархи и избрать нового предстоятеля, акцент на единстве, взаимоподдержке, молитве и любви звучит как призыв избежать раскола. Шио поблагодарил весь народ за массовое единение в дни прощания с Илией II и предлагает этот редкий момент национального консенсуса как модель на будущее:
"Именно взаимоподдержка, молитва, единство и любовь являются залогом того, что мы достойно продолжим нашу церковную и государственную жизнь", - отметил он.
Илия II назначил митрополита Шио своим местоблюстителем еще при жизни. Этот статус дает ему право председательствовать в синоде и организовывать процесс выборов, но не гарантирует избрания, он участвует в них на общих основаниях. Священный синод (39 архиереев) пока не смог окончательно утвердить критерии кандидатов, основанные на уставе 1995 года (возраст от 40 до 70 лет и наличие богословского образования). Часть иерархов не имеют формального семинарского образования, а возрастной ценз вызывает споры. Принятие решения отложили на следующее заседание, где планируется также назвать трех кандидатов. Предварительно церковный собор может состояться 24 апреля, добавило агентство.
Илия II почти пять десятилетий возглавлял Грузинскую православную церковь. Он был на престоле во время застоя, перестройки, развала СССР, обретения независимости, гражданской и территориальных войн.
В Грузии был объявлен национальный траур в связи со смертью патриарха Илии II 17 марта. Илия II (04.01.1933 - 17.03.2026) - католикос-патриарх всея Грузии, занимал этот пост 49 лет, архиепископ Мцхетский и Тбилисский. В миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".
Окончательное избрание пройдет на расширенном собрании в Самеба с участием тысяч представителей духовенства, монастырей и мирян. Для победы в синоде нужно заручиться поддержкой не менее 20 членов, подчеркнуло агентство.