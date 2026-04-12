×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:56, 12 апреля 2026

Житель Ростова-На-Дону оштрафован за эмодзи в чате о военной технике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч рублей Сергея Коровайного за использование негативного эмодзи в ответ на видео с военной техникой, размещенное в домовом чате. Суд посчитал это дискредитацией армии. 

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии суда, Коровайный состоял в общедомовом чате. Под размещенным в данном общедомовом чате видеороликом, на котором изображен военный автомобиль вооруженных сил России, производящий залп боеприпасами, поставил отметку (смайл) в виде фекалий. Таким образом, он, по мнению суда, совершил действия, направленные на дискредитацию армии.

Коровайный в судебное заседание явился, вину не признал, пояснив, что поставленной отметкой (смайлом) он выражал негативное отношение к человеку, выложившему данный видеоролик в общедомовой чат. Он не хотел оскорбить или умалить авторитет армии. Подсудимый также отметил, что подобные ролики, содержащие военную технику, не должны публиковаться в открытых источниках, следует из постановления на сайте Советского районного суда.

Однако суд расценил доводы Коровайного о том, что размещенной отметкой (смайлом) он выражал негативное отношение к автору, выложившему видеоролик, "как избранную позицию защиты, направленную на избежание административной ответственности", поскольку лично не был знаком с автором видеоролика и не конфликтовал с ним ранее.

В итоге суд признал Коровайного виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию армии , и приговорил его к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что суд признал дискредитацией российской армии воспроизведение песни Верки Сердючки на 8 марта в кафе хутора Ленинакан и оштрафовал сотрудника заведения на 45 тысяч рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
