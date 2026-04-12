Житель Ростова-На-Дону оштрафован за эмодзи в чате о военной технике

Советский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч рублей Сергея Коровайного за использование негативного эмодзи в ответ на видео с военной техникой, размещенное в домовом чате. Суд посчитал это дискредитацией армии.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии суда, Коровайный состоял в общедомовом чате. Под размещенным в данном общедомовом чате видеороликом, на котором изображен военный автомобиль вооруженных сил России, производящий залп боеприпасами, поставил отметку (смайл) в виде фекалий. Таким образом, он, по мнению суда, совершил действия, направленные на дискредитацию армии.

Коровайный в судебное заседание явился, вину не признал, пояснив, что поставленной отметкой (смайлом) он выражал негативное отношение к человеку, выложившему данный видеоролик в общедомовой чат. Он не хотел оскорбить или умалить авторитет армии. Подсудимый также отметил, что подобные ролики, содержащие военную технику, не должны публиковаться в открытых источниках, следует из постановления на сайте Советского районного суда.

Однако суд расценил доводы Коровайного о том, что размещенной отметкой (смайлом) он выражал негативное отношение к автору, выложившему видеоролик, "как избранную позицию защиты, направленную на избежание административной ответственности", поскольку лично не был знаком с автором видеоролика и не конфликтовал с ним ранее.

В итоге суд признал Коровайного виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию армии 1 , и приговорил его к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что суд признал дискредитацией российской армии воспроизведение песни Верки Сердючки на 8 марта в кафе хутора Ленинакан и оштрафовал сотрудника заведения на 45 тысяч рублей.