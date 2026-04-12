Активист арестован за оскорбления Бидзины Иванишвили
Суд в Тбилиси арестовал на 10 суток активиста Шоту Одишвили за оскорбления в адрес Бидзины Иванишвили, сказанные им на акции 9 апреля.
Как писал "Кавказский узел", возложение цветов у мемориала погибшим 9 апреля прошло под свист и выкрики протестующих, членов руководства Грузии окружали сотни полицейских. Один человек был задержан, когда попытался убрать с территории мемориала венки, возложенные представителями правительства, и выкрикивал ругательства в адрес почетного учредителя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
Тбилисский городской суд назначил оппозиционному активисту Шоте Одишвили 10 суток ареста за оскорбления в адрес Бидзины Иванишвили, которые он выкрикивал на акции протеста, пишут 11 апреля "Новости-Грузия" со ссылкой на главу офиса по правам человека партии "Ахали" Марику Аревадзе.
Решение об административном штрафе вынес судья Звиад Цеквава.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
