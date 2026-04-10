Четыре человека стали жертвами взрыва в шахте в Ростовской области

Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в шахте в Красносулинском районе Ростовской области. Инцидент расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Взрыв в шахте произошел сегодня, 10 апреля, во время работ по заряжению забоя монтажной камеры

В результате происшествия один из работников погиб и трое получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Ростовской области в Telegram-канале.

Прокуратура региона, в свою очередь, сообщила о проверке на шахте "Шерловская-Наклонная", уточнив, что после взрыва произошло обрушение горной породы. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования, проинформировал "Интерфакс".

Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека 1 . На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, ведутся следственные и процессуальные действия.

Шахта "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области, где произошло ЧП, продолжает работу в штатном режиме, сообщил гендиректор АО "Донуголь" Юрий Бурняшов. Он отметил, что, по его данным, один шахтер погиб и один пострадал.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2025 года на шахте в Красносулинском районе произошло обрушение, погиб проходчик, еще двоим удалось спастись. В апреле 2025 года произошел обвал породы на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка. В момент ЧП в забое находилось около 75 горняков, большинство из них было поднято на поверхность. Подняться не смогли двое шахтеров, связаться с ними не удавалось. Ночью горняков удалось поднять на поверхность.