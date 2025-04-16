В Ростовской области спасены заблокированные под землей шахтеры

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Спасатели подняли на поверхность двух горняков, оказавшихся заблокированными после обвала породы на шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе. Операция по спасению продолжалась всю ночь.

Как писал "Кавказский узел", обвал породы на шахте “Садкинская” в хуторе Голубинка произошел утром 15 апреля. В момент ЧП в забое находилось около 75 горняков, большинство из них были подняты на поверхность. Подняться не смогли двое шахтеров, связаться с ними не удавалось.

"Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность", - сообщил сегодня в 5.55 мск врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, горняки уже отправились домой.

МЧС Ростовской области в 6.06 мск также отчиталось в своем телеграм-канале о спасении шахтеров. По данным ведомства, горняков, находившихся в забое шахты "Садкинская", подняли на поверхность в 5.20 мск. "Состояние шахтеров удовлетворительное", - подтвердили в МЧС.

Комментаторы под постом Юрия Слюсаря при этом подчеркнули, что в операции по спасению застрявших горняков принимали участие не только сотрудники спасательных служб, но и коллеги шахтеров.

"Новость хорошая! Не ужели вы думаете люди что спасатели двигались, прорубывались в шахте, это делали обычные шахтёры! Спасатели за углом ждут !", - пишет под постом о спасении шахтеров комментатор без текстового ника.

"Вот этого не нужно, наш отряд горноспасателей, ещё с советских времен, из лучших был", - возразила Янина.

"За углом? Это мы с вами за углом ждали. Не надо так обесценивать чужой труд", - отметила Валентина.

"Ни один горный спасатель даже близко к завалу не подошёл!!!!! Пацанов достали свои же трудяги из первого и второго упр!!! Язык не поворачивается их спасателями называть!! Зато теперь медали получат трудяги", - подтверждает Виктор (Глюк).

"Увы вы правы! Я как данный сотрудник шахты был там и видел происходящее завал разгребали УПР-1 УПР-2 (проходка) была просто стена из породы и покореженного металла(крепи) в перемешку просто каша. Вгсч просто тупо смотрели чтобы они там что-то делали я не видел вообще... Ну слава Богу пацаны целы", - пишет Александр.

"Так труд шахтеров никто не обесценивает. Мужики молодцы, спасли своих же, - комментирует петр. - Зато все лавры достанутся тем кто стоял в километре и курил".

"Самое главное спасённые жизни а в остальном пускай разбираются кто думал кто курил а кто разрывал", - отвечает Елена.

Напомним, что ранее следователи возбудили по факту обрушения в шахте "Садкинская" уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" (статья 217 УК России).

Отметим, что в 2018 году двое рабочих погибли при обрушении стены здания на закрытой шахте "Алмазная" близ Гуково. 8 октября 2012 года при обрушении породы в шахте "Алмазная" в Ростовской области один человек получил смертельные травмы, говорится в справке "Кавказского узла" "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Там же собрана информация о протестах сотрудников четырех шахт и ряда предприятий обанкротившегося ООО "Кингкоул".

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