Два горняка попали под обвал породы на шахте в Ростовской области

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После обвала породы на шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе на поверхность не вышли два шахтера, связаться с ними не удалось.

Обвал породы на шахте “Садкинская” в хуторе Голубинка произошел сегодня утром, в момент ЧП в забое находилось около 75 горняков, большинство из них было поднятл на поверхность, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Подняться на поверхность не смогли двое шахтеров. Как пояснил врио главы Белокалитвинского района Олег Каюдин, большинство сотрудников находилось в штреке до места обрушения, но двое горняков находились дальше него и оказались за завалом, передает издание 161.ру.

Согласно предварительным данным МЧС, два пропавших горняка, с которыми после обвала нет никакой связи, находятся на глубине 125 метров. По данным администрации района, спасатели регулярно объявляют минуту тишины и простукивают трубы, но "ответа нет".

Спасатели начали разбор завала и организовали подачу воздуха в шахту. После доставки к месту ЧП необходимого оборудования они также начали готовить новую выработку, которая позволит добраться до пропавших горняков в обход завала.

Следователи возбудили по факту обрушения в шахте "Садкинская" уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" (статья 217 УК России). Криминалисты также осматривают место происшествия, где продолжаются спасательные работы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в 2018 году двое рабочих погибли при обрушении стены здания на закрытой шахте "Алмазная" близ Гуково. 8 октября 2012 года при обрушении породы в шахте "Алмазная" в Ростовской области один человек получил смертельные травмы, говорится в справке "Кавказского узла" "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Там же собрана информация о протестах сотрудников четырех шахт и ряда предприятий обанкротившегося ООО "Кингкоул".

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