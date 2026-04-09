Житель Шахт осужден по делу о госизмене

Житель Ростовской области Виталий Кучеров приговорен к 12 годам заключения. Суд счел его виновным в попытке присоединиться к украинскому вооруженному формированию.

Житель Ростовской области Виталий Кучеров признан в виновным по делу о попытке вступления в террористическую организацию и приготовлении к госизмене (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ и часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия и суда, Кучеров 29 мая 2024 года, находясь по месту своего жительства в Шахтах, отправил заявку на вступление в запрещенное террористическое украинское военизированное объединение «Легион Свобода России», сообщив свои установочные данные. И в тот же день "получил от неустановленного участника «ЛСР» ответ о принятии его заявки к рассмотрению, подтвердив свое намерение стать участником указанной террористической организации". Далее он изучал сведения об оптимальном и безопасном маршруте следования на территорию Украины через Беларусь и Польшу, а 11 июля, купил билет на поезд из Ростова-на-Дону до Минска.

15 июля 2024 года Кучеров был остановлен сотрудниками УКГБ Республики Беларусь, и вернулся на территорию Российской Федерации для выработки нового маршрута движения на территорию Украины. 29 июля в Ростове-на-Дону был задержан. Он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, указано в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что по делам с аналогичной фабулой о намерении примкнуть к запрещенному "Легиону Свобода России" были осуждены несколько жителей Кубани. Так, в начале октября военный суд в Ростове-на-Дону назначил пять лет строгого режима Игорю Яковенко. Позднее в октябре семь лет заключения получил краснодарец Марат Барашкин и на восемь лет был осужден Алексей Орлов из Туапсе.