×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:40, 9 апреля 2026

Житель Шахт осужден по делу о госизмене

Южный окружной военный суд. Фото: Южный окружной военный суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ростовской области Виталий Кучеров приговорен к 12 годам заключения. Суд счел его виновным в попытке присоединиться к украинскому вооруженному формированию.

Житель Ростовской области Виталий Кучеров признан в  виновным по делу о попытке вступления в террористическую организацию и приготовлении к госизмене (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ и часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда. 

По версии следствия и суда, Кучеров 29 мая 2024 года, находясь по месту своего жительства в Шахтах, отправил заявку на вступление в запрещенное террористическое украинское военизированное объединение «Легион Свобода России», сообщив свои установочные данные.  И в тот же день "получил от неустановленного участника «ЛСР» ответ о принятии его заявки к рассмотрению, подтвердив свое намерение стать участником указанной террористической организации". Далее он изучал сведения об оптимальном и безопасном маршруте следования на территорию Украины через Беларусь и Польшу, а 11 июля, купил билет  на поезд из Ростова-на-Дону до Минска. 

15 июля 2024 года Кучеров был остановлен сотрудниками УКГБ Республики Беларусь, и вернулся на территорию Российской Федерации для выработки нового маршрута движения на территорию Украины. 29 июля в Ростове-на-Дону был задержан. Он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, указано в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что по делам с аналогичной фабулой о намерении примкнуть к запрещенному "Легиону Свобода России" были осуждены несколько жителей Кубани. Так, в начале октября военный суд в Ростове-на-Дону назначил пять лет строгого режима Игорю Яковенко. Позднее в октябре семь лет заключения получил краснодарец Марат Барашкин и на восемь лет был осужден Алексей Орлов из Туапсе. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
