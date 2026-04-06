09:58, 6 апреля 2026

Жалоба участников СВО на земельный конфликт в Дагестане привлекла внимание властей

Кадр обращения участников СВО из Хивского района к главе Дагестана https://t.me/chernovik/95081

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Ашага-Ярак столкнулись с давлением и опасаются лишиться участков земель отгонного животноводства, заявили участники видеообращения к главе Дагестана. Министерство имущества посоветовало сельчанам обратиться в правоохранительные органы.

Как писал "Кавказский узел", в январе участники СВО пожаловались в видеообращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот. Руководитель ООО "Ярак", в аренде у которого с 2006 года находится участок земель отгонного животноводства, не менялся, неизменны и условия аренды земли, а договор заключен на законных основаниях, заверило после этого Минимущество Дагестана.

5 апреля Минимущество Дагестана отреагировало на новое обращение участников СВО относительно участка земли в селе Ашага-Ярак.

"В связи с обращением участников СВО, опубликованным в социальных сетях по вопросу земельного участка в селе Ашага-Ярак Хивского района, Минимущество Дагестана сообщает следующее. Ранее вице-премьер – министр Заур Эминов провёл встречу с инициативной группой жителей села Ашага-Ярак. В ходе обсуждения было отмечено, что земельный участок площадью 320 гектаров был предоставлен в аренду ООО «Ярак» в 2006 году. С момента заключения договора и по настоящее время участок не отчуждался и не передавался в собственность третьим лицам", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

В 2025 году произошла лишь смена учредителя компании, подчеркнуло Минимущество. "Заявителям было разъяснено, что данное обстоятельство не свидетельствует о его продаже или ином незаконном распоряжении имуществом. Кроме того, в рамках диалога жители села изложили свою позицию и представили документы, которые были детально изучены специалистами министерства", - говорится в публикации.

По доводам заявителей о подделке протокола общего собрания представителям инициативной группы было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы, добавило ведомство.

Обращение к главе Дагестана было опубликовано ранее в тот же день в телеграм-канале идания "Черновик". "Мы, участники СВО из Хивского района Дагестана, обращаемся к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой защитить наши земельные права! Просим материалы проверок изъять из района и передать в органы ФСБ в Махачкалу, а также обеспечить защиту людей, на которых сегодня оказывается силовое давление - их запугивают", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью обращения. На кадрах видны пять вооруженных бойцов, обращение к Меликову зачитывает с экрана смартфона один из них.

"Вернувшись домой, мы столкнулись с земельным беспределом. Речь идет о незаконном выводе 320 гектаров из нашего общего массива в 1207 гектаров, которым наши семьи законно пользуются с 1956 года. Эти земли были выведены из пользования в пользу частной структуры", - указали авторы обращения.

Они отметили, что на "ключевых свидетелей" предполагаемого подлога протокола собрания, на основании которого земля сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) была передана в 2005 году частной компании, оказывают "жестное силовое давление".

"Людей запугивают, заставляя замолчать. В конце этого года заканчивается срок договора аренды у нашего СПК на оставшиеся земли. Мы всерьез опасаемся, что лица, замешанные в этой схеме, используют свои связи, создадут помехи для продления договора, чтобы полностью ликвидировать наше хозяйство и захватить остатки земель", - заявили военнослужащие.

Сергей Меликов во время прямой линии. 28 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/agiprd/30188
13:53 28.11.2025
Прямая линия Меликова разочаровала жителей Дагестана
В ходе прямой линии глава Дагестана Сергей Меликов обошел острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые удобные ответы, указали жители республики, отметив, что ждали разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Напомним, участники СВО из Дагестана неоднократно обращались к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта 2025 года видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали участники специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана. В конце сентября 2025 года участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте.

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте 2025 года Сергей Меликов.

Обращения участников СВО к властям вызваны множеством проблем в Дагестане и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

В Дагестане остается актуальной проблема с населенными пунктами, расположенными на землях отгонного животноводства. В июле 2022 года Конституционный суд республики счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
14:01, 4 апреля 2026
Военнослужащий из Камышина убит в боевых действиях
07:10, 4 апреля 2026
Проезд к двум дагестанским селам закрыт после схода лавины
Все события дня
Новости
Машина в потоке воды. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
04:52, 6 апреля 2026
Возобновлено движение легкового транспорта по трассе "Кавказ" в Дагестане
Меликов и обрушенная пристройка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 6 апреля 2026
Меликов прокомментировал обрушение части многоэтажки в Махачкале
Мужчина во время потопа. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:53, 5 апреля 2026
Двое спасенных из воды в Дербентском районе людей умерли в больнице
Эвакуация жителей в Дербентском районе. Скриншот фото администрации района от 05.04.26, https://t.me/derbentskiyrayon_official/21832
20:54, 5 апреля 2026
Жители шести сел эвакуированы в Дагестане из-за разрушения плотины
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кодекс об административных правонарушения. Фото Елены Синеок, Юга.Ру
03 апреля 2026, 21:21
Жительница Кубани оштрафована за критику работы ПВО

Новруз Тагиев. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
03 апреля 2026, 18:07
Азербайджанский оппозиционер Тагиев приговорен к длительному сроку

Поврежденный мост в Чечне. "Грозный Информ" Фото: https://www.grozny-inform.ru/news/society/182357/
03 апреля 2026, 16:14
30 мостов повреждены в Чечне после наводнения

Cотрудники полиции задерживают мужчин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 апреля 2026, 14:14
Силовики отчитались о предотвращении теракта в Батайске

