Жалоба участников СВО на земельный конфликт в Дагестане привлекла внимание властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Ашага-Ярак столкнулись с давлением и опасаются лишиться участков земель отгонного животноводства, заявили участники видеообращения к главе Дагестана. Министерство имущества посоветовало сельчанам обратиться в правоохранительные органы.

Как писал "Кавказский узел", в январе участники СВО пожаловались в видеообращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот. Руководитель ООО "Ярак", в аренде у которого с 2006 года находится участок земель отгонного животноводства, не менялся, неизменны и условия аренды земли, а договор заключен на законных основаниях, заверило после этого Минимущество Дагестана.

5 апреля Минимущество Дагестана отреагировало на новое обращение участников СВО относительно участка земли в селе Ашага-Ярак.

"В связи с обращением участников СВО, опубликованным в социальных сетях по вопросу земельного участка в селе Ашага-Ярак Хивского района, Минимущество Дагестана сообщает следующее. Ранее вице-премьер – министр Заур Эминов провёл встречу с инициативной группой жителей села Ашага-Ярак. В ходе обсуждения было отмечено, что земельный участок площадью 320 гектаров был предоставлен в аренду ООО «Ярак» в 2006 году. С момента заключения договора и по настоящее время участок не отчуждался и не передавался в собственность третьим лицам", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

В 2025 году произошла лишь смена учредителя компании, подчеркнуло Минимущество. "Заявителям было разъяснено, что данное обстоятельство не свидетельствует о его продаже или ином незаконном распоряжении имуществом. Кроме того, в рамках диалога жители села изложили свою позицию и представили документы, которые были детально изучены специалистами министерства", - говорится в публикации.

По доводам заявителей о подделке протокола общего собрания представителям инициативной группы было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы, добавило ведомство.

Обращение к главе Дагестана было опубликовано ранее в тот же день в телеграм-канале идания "Черновик". "Мы, участники СВО из Хивского района Дагестана, обращаемся к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой защитить наши земельные права! Просим материалы проверок изъять из района и передать в органы ФСБ в Махачкалу, а также обеспечить защиту людей, на которых сегодня оказывается силовое давление - их запугивают", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью обращения. На кадрах видны пять вооруженных бойцов, обращение к Меликову зачитывает с экрана смартфона один из них.

"Вернувшись домой, мы столкнулись с земельным беспределом. Речь идет о незаконном выводе 320 гектаров из нашего общего массива в 1207 гектаров, которым наши семьи законно пользуются с 1956 года. Эти земли были выведены из пользования в пользу частной структуры", - указали авторы обращения.

Они отметили, что на "ключевых свидетелей" предполагаемого подлога протокола собрания, на основании которого земля сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) была передана в 2005 году частной компании, оказывают "жестное силовое давление".

"Людей запугивают, заставляя замолчать. В конце этого года заканчивается срок договора аренды у нашего СПК на оставшиеся земли. Мы всерьез опасаемся, что лица, замешанные в этой схеме, используют свои связи, создадут помехи для продления договора, чтобы полностью ликвидировать наше хозяйство и захватить остатки земель", - заявили военнослужащие.

Напомним, участники СВО из Дагестана неоднократно обращались к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта 2025 года видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали участники специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана. В конце сентября 2025 года участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте.

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте 2025 года Сергей Меликов.

Обращения участников СВО к властям вызваны множеством проблем в Дагестане и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

В Дагестане остается актуальной проблема с населенными пунктами, расположенными на землях отгонного животноводства. В июле 2022 года Конституционный суд республики счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".