Дело о взрыве газа в многоэтажке Махачкалы дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства не принял мер к отключению незаконно подключенного к газу дома в Махачкале, где в марте 2025 года произошел взрыв, заявило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта 2025 года в одной из квартир многоэтажного дома №14 по улице Гапцахской в махачкалинском микрорайоне Редукторный произошел взрыв. Три женщины и мужчина получили травмы, были выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Жильцы соседнего дома назвали значительным ущерб, нанесенный имуществу. Пять семей нуждаются во временном жилье, подсчитали власти. В мае пострадавшие пожаловались, что последствия взрыва не устранены, а временное размещение им предложено в загородных домиках. 19 семьям, утратившим имущество первой необходимости после взрыва газа в многоэтажном доме на Гапцахской улице, администрация Махачкалы выделила всего 810 тысяч рублей.

Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, заявили власти после взрыва. Сотрудник ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства арестован по делу о взрыве, он подозревается в бездействии и неисполнении должностных обязанностей. 12 апреля под стражу был заключен и махачкалинец, подозреваемый в выдаче поддельных документов на газификацию многоэтажки.

В суд направлено уголовное дело об оказании небезопасных услуг в отношении сотрудника газовой службы, подозреваемого в бездействии и неисполнении должностных обязанностей, которые способствовали взрыву газа в многоэтажке в Махачкале, сообщила сегодня пресс-служба следственного управления СКР по Дагестану.

По версии следствия, обвиняемый,в конце февраля 2025 года выявил факт несанкционированного подключения к газопроводу многоквартирного жилого дома по улице Гапцахская в Махачкале. "Будучи ответственным за пресечение подобных нарушений, фигурант в нарушение требований федерального законодательства не принял мер к отключению дома, не составил акт и не проинформировал руководство, самоустранившись от выполнения обязанностей", - говорится в сообщении.

В результате бездействия подозреваемого в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв газа, в результате которого несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Дело расследовалось по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что 25 марта прошлого года в одной из квартир 14-этажного жилого дома в Махачкале в результате утечки бытового газа произошли взрыв и последующий пожар. Пострадали четыре человека. Также были повреждены несколько квартир и перекрытия. Из дома были эвакуированы 150 жильцов. В Ленинском районе Махачкалы, где расположен дом, был введен режим ЧС.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов заявил о множественных нарушениях, с которыми построен дом.

В рамках расследования уголовного дело был задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района Махачкалы.

