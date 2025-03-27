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02:13, 27 марта 2025

Мэрия Махачкалы отчиталась о помощи пострадавшим при взрыве в Редукторном

Место взрыва. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Махачкалы от 25.03.25, https://t.me/mkala_news/38763.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы многоэтажки в микрорайоне Редукторный, где произошел взрыв газа, обеспечены помощью, пять семей нуждаются во временном жилье. 

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в одной из квартир многоэтажного дома №14 по улице Гапцахской в микрорайоне Редукторный произошел взрыв. Три женщины и мужчина в результате взрыва были госпитализированы с травмами, были выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Жильцы соседнего дома назвали значительным ущерб имуществу в результате ЧП. 

Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, сообщили власти. Эвакуированным жильцам будут предложены места в пунктах временного размещения, пообещали в мэрии. В Ленинском районе Махачкалы введен режим чрезвычайной ситуации.

Власти Махачкалы отчитались о работе штаба по оказанию помощи пострадавшим в результате взрыва газа в доме на Гапцахской улице. Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС осмотрели 138 квартир, жильцы которых заявили об ущербе, говорится в публикации официального Telegram-канала мэра Махачкалы Юсупа Умавова. 

“Выявлено пять семей - восемь человек, нуждающихся в дополнительной поддержке. Остальные жильцы обеспечены необходимой помощью”, - сообщил начальник управления Рабадан Магомедов. 

Пять семей, о которых идет речь, нуждаются во временном жилье, так как их квартиры в результате взрыва стали непригодны для проживания. Им предложили разместиться в гостинице, но три из пяти семей отказались от гостиницы и отправились к родственникам, пояснил чиновник.

В течение дня 26 марта сотрудники штаба занимались расчисткой территории и восстанавливали порядок на месте инцидента. Работы по устранению последствий ЧС продолжатся 27 марта. 

По словам Рабадана Магомедова, совместно с жителями представители властей изучают и фиксируют повреждения имущества, чтобы впоследствии мэрия могла определить механизмы компенсации ущерба.

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Автор: "Кавказский узел"

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