Жители Махачкалы сочли значительным ущерб от взрыва газа в многоэтажке

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Стены, окна, мебель и автомобили получили повреждения при взрыве газа в многоэтажке в микрорайоне Редукторный, рассказали жители соседнего дома. Жильцам пострадавших квартир следует зафиксировать ущерб и требовать возмещения, посоветовали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Редукторный по улице Гапцахской, 14. При взрыве в многоэтажном доме в Махачкале получили травмы три женщины и мужчина, все они госпитализированы.При взрыве выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, сообщили власти. Эвакуированным жильцам будут предложены места в пунктах временного размещения, пообещали в мэрии. В Ленинском районе Махачкалы введен режим чрезвычайной ситуации.

Второй взрыв произошел 25 марта в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля в Махачкале. Пострадали четыре человека. По предварительным данным, причиной второго взрыва стала утечка газа на подземном газопроводе.

Житель дома, расположенного напротив пострадавшего от взрыва, Исмаил, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него в квартире взрывной волной были выбиты стекла, повреждения получила мебель, во дворе разбит припаркованный автомобиль.

"Приходили разные чиновники, обещали установить новые окна, какую реальную помощь окажут, будут ли компенсации, никто не сказал. Пока живу у родственников, как почти все пострадавшие, про пункты размещения не слышал. У нас свет и вода есть, в доме, где был взрыв, все коммуникации, как мне сказали, отключены", - рассказал мужчина.

Взрывом выбило окна, в квартиру залетели куски кирпичей и фрагменты стройматериалов

Его соседка по дому Марьям рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что они недавно сделали в квартире ремонт.

"Взрывом выбило окна, в квартиру залетели куски кирпичей и фрагменты стройматериалов. Испорчена мебель, стены. Нас в тот момент дома не было", - рассказала она.

Семья сейчас живет у родственников, никакой конкретной материальной помощи пострадавшим, по ее словам, пока оказано не было.

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в любом случае нужно собрать все документы, факты, подтверждающие ЧП, и требовать возмещения ущерба через администрацию города, или подав иск в суд.

"Был дом незаконно построен или нет, это уже отдельная тема и предмет расследования. Если жильцы там проживали, дом был подключен к коммуникациям, значит, какое-то разрешение властей на это имелось", - считает юрист.

Юрист, член движения "Город наш" Арсен Магомедов привел алгоритм, как получить компенсацию ущерба имуществу от взрыва бытового газа в Махачкале.



"Зафиксировать случай, вызвать МВД и МЧС, чтобы получить у них документ, описывающий ущерб. Сделать свое фото и видео ущерба. Выявить виновника – этим занимаются специальные службы, которые определят виновника и сообщат вам. Определить размер ущерба – обратиться к независимому оценщику для того, чтобы получить отчёт о стоимости полученного ущерба. Взыскать ущерб с виновника – обратиться в суд к виновнику за компенсаций ущерба, если он отказывается делать это добровольно.



Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию за ущерб, учитывая, что дом был признан самостроем, Магомедов не уточнил.

Минстрой Дагестана создает в Дирекции единого госзаказчика специальную рабочую комиссию для оказания помощи в оценке ущерба администрации города Махачкалы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства. Члены комиссии будут работать на месте ЧП, документируя все повреждения в квартирах, и составят подробный отчет.

Повреждения будут фиксироваться не только в доме, где произошел взрыв, но и соседних зданиях.

"В зданиях напротив, где взрывной волной выбило стекла, необходимо организовать дополнительное обследование. На его основе мы определим, сколько квартир непригодны для проживания, и заключим соглашения с гостиницами для оперативного размещения пострадавших", - сообщила администрация Махачкалы.

По состоянию на 19.25 мск 26 марта, на сайте и в телеграм-канале мэрии нет информации о пунктах размещения для жителей домов по улице Гапцахская.

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