Пострадавшие от взрыва в Махачкале пожаловались на бездействие властей

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В махачкалинской многоэтажке спустя почти полтора месяца после взрыва не сделан ремонт подъездов и не работают лифты, а временное жилье предложено в загородных домиках, пожаловались жильцы.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в одной из квартир многоэтажного дома №14 по улице Гапцахской в махачкалинском микрорайоне Редукторный произошел взрыв. Три женщины и мужчина получили травмы, были выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Жильцы соседнего дома назвали значительным ущерб, нанесенный имуществу. Пять семей нуждаются во временном жилье, подсчитали власти.

Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, заявили власти после взрыва. Сотрудник ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства арестован по делу о взрыве, он подозревается в бездействии и неисполнении должностных обязанностей. 12 апреля под стражу был заключен и махачкалинец, подозреваемый в выдаче поддельных документов на газификацию многоэтажки.

В результате взрыва десятки семей остались без жилья, заявила Тамила, жительница одной из квартир в доме № 14 по улице Гапцахской. "После взрыва десятки семей оказались на улице в буквальном смысле. Взрыв был на шестом этаже, больше всего пострадали квартиры на пятом, шестом и седьмом этажах. Нет стен, можно стоять и смотреть на море. Газа, естественно, нет. Только электричество. Лифт не работает, люди вынуждены пешком подниматься до 13-го,14-го этажа каждый день, по несколько раз. Сама я временно живу у дочки в другом районе», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина отметила, что одна из ее соседок – мать четырех малолетних детей. "И вот она на 12-м этаже живет. Один из ее детей инвалид. Она каждый день по несколько раз спускается и поднимается вместе с детьми, иногда ей приходится оставлять больного ребенка одного в квартире. Вот в таких условиях она живет. И ей никто не помогает. Мы собираемся написать письмо на имя мэра Махачкалы и потребовать помощи. А потом напишем главе республики, если не будут предприняты меры. И если эти письма не дадут результата, то мы обратимся в президенту", - сказала махачкалинка.

Ранее Тамила отправила "Кавказскому узлу" сообщение с помощью мессенджера, пожаловавшись на то, что власти "не пытаются решить проблемы жильцов", и попросив предать ситуацию огласке. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или по адресу @Caucasian_Knot.

Обещали помочь сразу после взрыва, но ничего не сделано

По словам Тамилы, власти лишь предложили туристические домики для временного жилья. "Жильцам предложили домики в туристической зоне за городом. Но это далеко для многих, поэтому не все согласились. Большая часть просто снимает квартиры рядом с этим домом. Администрация города и благотворительная организация «Инсан» обещали помочь сразу после взрыва, но ничего не сделано. Окна меняли частники, в доме прибрались и все очистили сами жильцы и волонтеры. Подъезд все еще не отремонтирован. Газа нет и не будет, как сказали власти", - сообщила она.

Жительница дома Роза подтвердила, что, не дождавшись помощи от городских властей, жильцы решили обратиться в благотворительный фонд «Инсан». «Поскольку мы не получили помощи от местных властей, мы подумали, что в фонде нам помогут. Я звонила им, просила помочь, рассказала нашу историю, оператор мне сказал, что рассмотрят мой вопрос и при возможности окажут поддержку», - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Благотворительный фонд "Инсан" начал восстановление окон, а также "оказание компенсации гражданам, которые уже заказали окна за свой счет, по спискам, составленным на основании их заявлений", отчиталась 2 апреля администрация Махачкалы.

Она отметила, что письменного обращения в «Инсан» не отправляла. "Мне показалось, что этого достаточно. Но если для получения помощи надо писать письмо, я готова написать хоть 10 писем, лишь бы оказали поддержку. Нам негде жить. То, что нам предложили эти туристические домики, это за городом. Дети идут в школу в нашем районе, мы не можем там жить, по всему городу ездить по несколько раз. Мы сейчас снимаем квартиру в нашем же районе, чтобы и на работу, и в школу успевать. Пусть поставят стены, сделают ремонт в наших квартирах, мы наконец вернемся туда», - пожаловалась Роза.

Козлом отпущения хотят сделать застройщика

Жильцы требуют полностью отремонтировать подъезды и квартиры, сказал другой житель дома Магомед Умаров. "Власти говорят, что дом – это самострой. Но застройщик через суд добился признания права собственности всех жильцов на квартиры, все постоянно платили за газ, электричество и остальные коммунальные услуги. Всё это время власти не знали, что дом самострой, и брали деньги у граждан? Козлом отпущения хотят сделать застройщика. […] Сын застройщика постоянно на связи с жильцами, сам отремонтировал трубы воды и канализации, чтобы люди могли жить в своих квартирах», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, следователи убеждают жильцов дать показания против застройщика. «Говорят: "Скажите, что он во всем виноват". Разными вопросами добиваются показаний против него. Но мы не считаем, что взрыв был из-за него. Пусть тогда наказывают всех тех, кто подключал газ в наш дом, начальников всех служб, чиновников, которые знали, что дом якобы самострой, но молчали», - высказался махачкалинец.

Комментариями от представителей администрации Махачкалы и фонда "Инсан" относительно слов жильцов "Кавказский узел" пока не располагает.

Самый главный вопрос – кто виноват в этом взрыве

Если были нарушены нормы газификации, то компенсировать ущерб должен застройщик, указала юрист Марина Агальцова. «Самый главный вопрос – кто виноват в этом взрыве. Если этот взрыв обусловлен тем, что застройщик нарушил определенные нормы и дом не должен был быть газифицирован, то, скорее всего, были нарушены условия газификации, и здесь вопросы к застройщику. Он должен отвечать за это, в том числе он должен компенсировать моральный и материальный вред всем жильцам. За взысканием ущерба надо идти к застройщику», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В этой ситуации юрист не увидела оснований требовать компенсации от городских властей. «Если бы случилось так, что им выдали разрешение на газификацию посредством каких-то взяток, то тогда можно было говорить о возможности подавать иск к властям за их неправомерные действия - в виде выдачи разрешения на подключение газа с нарушениями, например. В этом случае можно было требовать от властей конкретных действий. Но на основании открытой информации об этом случае, я не вижу оснований требовать компенсации от властей», - отметила Агальцова.

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