Предприниматели привлечены к помощи пострадавшим от взрыва в Махачкале

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К восстановлению квартир жилых домов в Махачкале, поврежденных взрывом газа, привлечены стройкомпания и благотворительные фонды.

Как писал "Кавказский узел", пять семей (восемь человек) остались без жилья в результате взрыва газа в доме на улице Гапцахской. Им предложили разместиться в гостинице, но три из пяти семей отказались и переехали к родственникам, сообщили 26 марта власти Махачкалы.

25 марта в одной из квартир многоэтажного дома №14 по улице Гапцахской в микрорайоне Редукторный произошел взрыв. Три женщины и мужчина были госпитализированы с травмами, взрывом выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Жильцы соседнего дома назвали значительным ущерб имуществу в результате ЧП.

В мэрии Махачкалы сегодня прошло совещание по вопросам ликвидации последствий взрыва. Его участники констатировали, что "огромную помощь в ликвидации последствий оказывают благотворительные фонды и строительные компании", сообщила администрация города.

Доставлено 127 стеклопакетов, из них установлено порядка 40

"Так, строительная компания "Мегаполис-групп" взяла на себя полностью расходы по восстановлению поврежденных окон... Доставлено 127 стеклопакетов, из них установлено порядка 40", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Благотворительным фондом "Инсан" начато восстановление окон, а также "оказание компенсации гражданам, которые уже заказали окна за свой счет, по спискам, составленным на основании их заявлений".

"Помимо этого, достигнуто предварительное соглашение с благотворительным фондом "Надежда" о восстановлении наружных стен и межкомнатных перегородок в квартире, где произошел взрыв, а также в прилегающих к ней пострадавших квартирах. Начало работ по восстановлению планируется в ближайшие дни", - сообщили власти города.

Подача электроэнергии и воды в дома по адресам улица Магарамкентская, 15, 15а и улица Гапцахская, 12, 14 восстановлена, а газоснабжение пока не возобновлено, отмечается в сообщении.

"Во взаимодействии с управляющими компаниями и жильцами проводится анализ заявлений от пострадавших граждан на предмет определения фактического проживания граждан на момент взрыва в поврежденных квартирах для рассмотрения вопроса оказания помощи в соответствии с действующими нормативными правовыми актами администрации г. Махачкалы", - заявила мэрия.

Махачкалинская компания "Мегаполис-групп", по состоянию на 15.30 мск, не прокомментировала на своем сайте и в телеграм-канале информацию мэрии. Фонд "Инсан" сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что представители фонда "находятся в оперативном штабе, который организован на месте взрыва бытового газа, прогремевшего 25 марта 2025 года".

Напомним, по версии властей, застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться. По делу о взрыве арестован сотрудник ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства, он подозревается в бездействии и неисполнении должностных обязанностей.

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