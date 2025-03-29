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16:47, 29 марта 2025

Мастер газовой службы арестован по делу о взрыве в Махачкале

Мастер газовой службы в суде (в клетке). Стоп-кадр видео Ленинского суда Махачкалы от 29.03.25, https://vk.com/public217975679?z=clip-217975679_456239020%2Fb313ef693b8e25e457%2Fpl_wall_-217975679.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на два месяца сотрудника компании "Газпром газораспределение Махачкала" по делу о взрыве в многоэтажке в Редукторном микрорайоне.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в одной из квартир многоэтажного дома №14 по улице Гапцахской в микрорайоне Редукторный произошел взрыв. Три женщины и мужчина в результате взрыва были госпитализированы с травмами. Сотрудник ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства задержан по делу о взрыве в многоэтажном доме в Редукторном микрорайоне Махачкалы. Он подозревается в бездействии и неисполнении должностных обязанностей.

Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, сообщили власти. В результате взрыва были выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Жильцы соседнего дома назвали значительным ущерб имуществу в результате ЧП.  Пять семей нуждаются во временном жилье, отчитались власти.В Ленинском районе Махачкалы введен режим чрезвычайной ситуации.

Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно - эксплуатационной службы АО "Газпром газораспределение Махачкала", подозреваемого в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

Одна из квартир в доме на улице Гапцахская, 14. Скриншот фото из Telegram-канала Госжилинспекции Дагестана от 25.03.25, https://t.me/daggjird/7468.По версии следствия, сотрудники компании, которые в ходе проектирования, строительства и эксплуатации дома по улице Гапцахской, 14 отвечали за безопасное обеспечение газом,  выполнили работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате взрыва газа причинен тяжелый ущерб здоровью женщины 1950 года рождения. Этот дом и расположенные поблизости, получили значительные повреждения.

Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 25 мая 2025 года включительно, говорится в сообщении на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

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Автор: "Кавказский узел"

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