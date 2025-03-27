Мастер газовой службы задержан по делу о взрыве в многоэтажке Махачкалы

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Сотрудник ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства задержан по делу о взрыве в многоэтажном доме в Редукторном микрорайоне Махачкалы. Он подозревается в бездействии и неисполнении должностных обязанностей.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в одной из квартир многоэтажного дома №14 по улице Гапцахской в микрорайоне Редукторный произошел взрыв. Три женщины и мужчина в результате взрыва были госпитализированы с травмами, были выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Жильцы соседнего дома назвали значительным ущерб имуществу в результате ЧП. Жильцы многоэтажки в микрорайоне Редукторный, где произошел взрыв газа, обеспечены помощью, пять семей нуждаются во временном жилье, отчитались власти.

Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, сообщили власти. Эвакуированным жильцам будут предложены места в пунктах временного размещения, пообещали в мэрии. В Ленинском районе Махачкалы введен режим чрезвычайной ситуации.

Мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района Махачкалы задержан в связи с бездействием и неисполнением должностных обязанностей, что привело к взрыву в многоэтажке по улице Гапцахской, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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