×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:36, 30 марта 2026

Подтопления устранены в 12 школах и восьми детских садах Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале продолжается ликвидация последствий подтоплений. В 12 школах и восьми детских садах подтопления устранены, в трех школах и четыре детсадах работы еще ведутся. Откачана вода в 50 многоквартирных домах.

Как писал «Кавказский узел», в столице Дагестана подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно. В результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. В республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации. 

Власти Махачкалы 29 марта отчитались в телеграм-канале о "промежуточных итогах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

По данным городской администрации, в настоящее время действует три пункта временного размещения пострадавших граждан - в гостинице "Бизо" (там находятся 47 человек), в общежитии Финансово-экономического колледжа (21 человек), в гостинице "Турист" (16 человек).

Наиболее пострадавшими территориями города названы район проспекта Акушинского, Редукторный поселок, микрорайоны Пальмира и Турали, поселки Новый Хушет и Новый Кяхулай.

На подстанции "Махачкала-110" вода откачана, восстановлено электроснабжение. На подстанции "Восточная" территория "также просушена", но в связи с последствиями паводков сохраняются частичные перебои с работой. На подстанции "Приморская" продолжаются работы по откачке воды.

Подтопления устранены в 12 школах и восьми детских садах. Работы по устранению последствий подтоплений продолжаются в трех школах и четырех детских садах.

Ведется откачка воды из жилого фонда, работы выполнены в 50 многоквартирных домах. Идет расчистка улиц от поваленных деревьев и крупногабаритного мусора. Коммунальные службы спилили и вывезли около 20 деревьев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
02:37, 30 марта 2026
Выросло число пострадавших во время атаки БПЛА в Таганроге
01:38, 30 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Краснодаре
12:57, 29 марта 2026
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
08:00, 29 марта 2026
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
05:58, 29 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Наводнение в Дагестанских Огнях. Кадр видео администрации города https://t.me/dagogni_press/12719
04:35, 30 марта 2026
Власти Дагестанских Огней объявили принудительную эвакуацию из-за подтоплений
Наводнение в Махачкале. 28 марта 2026 года. Кадр видео администрации города https://t.me/makhachkalaofficial/20795
02:55, 29 марта 2026
Жители Махачкалы пожаловались на проблемы из-за подтоплений
00:57, 29 марта 2026
Выросло число эвакуированных жителей Махачкалы из-за подтоплений
05:55, 25 марта 2026
Замглавы Курахского района подозревается в превышении должностных полномочий
Витрина в аптеке. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"
03:17, 25 марта 2026
Аналитики оценили ситуацию с доступностью льготных лекарств в Дагестане
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.Ру".
27 марта 2026, 20:40
Житель Кубани пропал после серии административных арестов

Мобильный телефон. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 марта 2026, 17:32
Жители юга России рассказали о сложностях из-за проблем с интернетом

Группа бойцов, отправленных из Чечни в зону СВО. 27 марта 2026 года. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6448
27 марта 2026, 15:03
Группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО

Айшат Баймурадова похоронена в Ереване. 27 марта 2026 г. Фото: https://t.me/svobodapodcast/1166
27 марта 2026, 12:09
Айшат Баймурадова похоронена в Ереване

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Показать больше