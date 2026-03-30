Подтопления устранены в 12 школах и восьми детских садах Махачкалы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Махачкале продолжается ликвидация последствий подтоплений. В 12 школах и восьми детских садах подтопления устранены, в трех школах и четыре детсадах работы еще ведутся. Откачана вода в 50 многоквартирных домах.
Как писал «Кавказский узел», в столице Дагестана подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также с транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно. В результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. В республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации.
Власти Махачкалы 29 марта отчитались в телеграм-канале о "промежуточных итогах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".
По данным городской администрации, в настоящее время действует три пункта временного размещения пострадавших граждан - в гостинице "Бизо" (там находятся 47 человек), в общежитии Финансово-экономического колледжа (21 человек), в гостинице "Турист" (16 человек).
Наиболее пострадавшими территориями города названы район проспекта Акушинского, Редукторный поселок, микрорайоны Пальмира и Турали, поселки Новый Хушет и Новый Кяхулай.
На подстанции "Махачкала-110" вода откачана, восстановлено электроснабжение. На подстанции "Восточная" территория "также просушена", но в связи с последствиями паводков сохраняются частичные перебои с работой. На подстанции "Приморская" продолжаются работы по откачке воды.
Подтопления устранены в 12 школах и восьми детских садах. Работы по устранению последствий подтоплений продолжаются в трех школах и четырех детских садах.
Ведется откачка воды из жилого фонда, работы выполнены в 50 многоквартирных домах. Идет расчистка улиц от поваленных деревьев и крупногабаритного мусора. Коммунальные службы спилили и вывезли около 20 деревьев.
