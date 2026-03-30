Власти Дагестанских Огней объявили принудительную эвакуацию из-за подтоплений

В городе Дагестанские Огни из-за подтоплений объявлена принудительная эвакуация граждан, которые не могут сделать это самостоятельно из-за возраста или состояния здоровья. Для эвакуированных оборудован пункт временного размещения в местном агроколледже.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане из зон подтоплений, в частности, в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе эвакуирован 221 человек, в селе Адильотар затоплены 468 домов. Эвакуированы 43 пациента больницы в селе Бабаюрт. В Махачкале днем ранее из зон подтопления эвакуированы 103 человека.

29 марта власти города Дагестанские Огни объявили о принудительной эвакуации населения "в связи с критическим подъемом уровня воды и массовыми подтопления жилых домов и придомовых территорий". В сообщении, опубликованном в телеграм-канале "ДагОгни - Новости" говорится, что эвакуации подлежат все граждане, которые не могут самостоятельно покинуть зону подтопления в силу возраста, состояния здоровья, отсутствия плавсредств или высокой воды.

Все эвакуированные будут размещены в пункте временного размещения на улице Леваневского в общежитии агроколледжа. Они будут обеспечены горячим питанием и предметам первой необходимости.

В столице Дагестана подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно. В результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. В республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации.