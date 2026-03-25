20:48, 25 марта 2026

Суд обязал выплатить компенсацию семье погибшей в больнице Владикавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Владикавказа обязал Республиканскую клиническую больницу (РКБ) выплатить 8 млн рублей семье Зарины Хадзараговой, которая скончалась из-за ошибки медперсонала. Семья запрашивала сумму почти в два раза больше, но суд удовлетворил требование частично.

Из них по 3 млн рублей - двум детям, 1 млн - мужу и по 500 тысяч рублей - брату и сестре. При нехватке средств у больницы обязанности по выплате могут лечь на региональное Минимущество, сообщил сегодня проект по юридической помощи пострадавшим от врачебных ошибок "Юраптека" в Telegram-канале.

В мае 2018 года Зарину Хадзарагову госпитализировали с болями в животе. Ее состояние не считалось критическим, однако обычная капельница стала роковой. Медсестра нарушила инструкцию, смешав антибиотик "Цефтриаксон" с кальцийсодержащим раствором "Рингера". Такое сочетание мгновенно образует осадок в организме - пациентка умерла практически сразу.

В 2019 году медсестру признали виновной в причинении смерти по неосторожности (2 года ограничения свободы). Интересы истцов, которые требовали 15 млн рублей компенсации, представляли адвокат Камилла Дзоциева и юрист Анастасия Коптеева, уточнил в своем сообщении проект.

"Кавказский узел" также писал, что Промышленный районный суд Владикавказа 1 ноября 2025 года вернул в прокуратуру на доследование дело о гибели девяти пациентов больницы. В мае 2024 года бывший главврач Республиканской клинической больницы скорой помощи Владимир Плиев и инженер криогенного оборудования медучреждения Олег Морозов заявили суду о своей невиновности в смерти пациентов. Также, в июле 2025 года Верховный суд Северной Осетии оставил без изменения решение Алагирского райсуда по гражданскому иску Фатимы Тасоевой, который постановил выплатить ей компенсацию морального вреда за смерть дочери в Правобережной ЦРБ после осложнений от коронавируса. 

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
