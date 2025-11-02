Дело о смерти пациентов владикавказской больницы повторно возвращено следствию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд во второй раз вернул на доследование дело главврача и инженера больницы во Владикавказе, обвиняемых в причастности к смерти девяти пациентов с коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года бывший главврач Республиканской клинической больницы скорой помощи Владимир Плиев и инженер криогенного оборудования медучреждения Олег Морозов заявили суду о своей невиновности в смерти пациентов.

В октябре 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Владимира Плиева. В апреле 2023 года суд потребовал провести доследование, поскольку вскрылись новые факты и появились новые подозреваемые. В ноябре того же года обвинение Плиеву переквалифицировали на более тяжкую статью, а еще одним обвиняемым по делу стал инженер Олег Морозов. В марте 2024 года дело повторно было направлено в суд - уже с двумя обвиняемыми.

Промышленный райсуд Владикавказа 1 ноября вернул в прокуратуру на доследование дело о гибели девяти пациентов больницы. Об этом ходатайствовал защитник подсудимого Олега Морозова, сообщает "Основа".

"Его сторона посчитала, что нет доказательной базы, и дело расследуется не как положено. Прокурор попросил у судьи время, чтобы подготовить ответное слово, но суд не удовлетворил эту просьбу и отправил дело снова в прокуратуру", - приводит издание слова потерпевшей Елены Лучкиной.

Согласно карточке дела на сайте суда, дело Плиева и Морозова 1 ноября было "возвращено прокурору или руководителю следственного органа" на основании того, что "Обвинительное заключение (обв. акт) составлены с нарушением требований Кодекса". Дата следующего заседания, по состоянию на 08.00 мск 2 ноября, в карточке дела не указана.

Напомним, 9 августа 2021 года в больнице произошла авария на кислородной трубе, в реанимации умерли девять пациентов с коронавирусом. Потерпевшими по делу признаны 10 человек.

Первоначально главврача обвиняли по статье о халатности, и Плиеву грозило до семи лет колонии. После переквалификации дела на часть 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек" Плиеву и Морозову грозит до 10 лет заключения.

Согласно версии следствия, с марта 2021 года в больнице регулярно фиксировалась нехватка мощности подачи кислорода, и ответственный за работу системы Морозов неоднократно сообщал о проблеме Плиеву. Тогда же в марте Ростехнадзор внес представление в адрес главврача за нарушение требований промышленной безопасности, угрожающее жизни и здоровью пациентов. Главврач, несмотря на это, не сделал ничего, чтобы устранить проблемы с подачей кислорода, и приказал Морозову продолжить эксплуатацию системы с техническими неисправностями, на что тот согласился.

После задержания Плиева медработники Республиканской клинической больницы скорой помощи написали письмо в его поддержку. Главврач заранее указывал на необходимость второй кислородной линии, и власти выделили деньги на ее строительство, сообщил в день ареста Плиева Минздрав Северной Осетии.