Два подростка в Кабардино-Балкарии заподозрены в изготовлении взрывного устройства

Заключены под стражу 15-летний и 17-летний жители Кабардино-Балкарии, подозреваемые в попытке изготовления самодельного взрывного устройства.

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего и 17-летнего местных жителей, подозреваемых по части 3 статьи 30, части 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщил сегодня Следственный комитет.

"По версии следствия, в начале марта 2026 года подозреваемые посредством одного из мессенджеров вступили в переписку с лицом, находящимся на территории Украины. По его указанию подростки приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое намеревались изготовить и снарядить на арендованной для этих целей квартире. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при перевозке компонентов взрывного устройства", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметил Следком.

Часть 2 статьи 223.1 УК РФ предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 тысяч до 800 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

"Кавказский узел" писал также, что 17 января силовики объявили об аресте 16-летнего жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке нападения на полицейских в Нальчике по заданию представителя террористической организации. По версии силовиков, в октябре 2025 года подросток вступил в террористическую организацию и, получив инструкции в мессенджере, купил компоненты для изготовления взрывного устройства.

Версия следствия о том, что 16-летний подросток планировал собрать взрывное устройство для атаки на силовиков, не выглядит нереалистичной. В последние годы немало несовершеннолетних были обвинены по террористическим статьям, указали правозащитники и адвокат.

4 июля 2025 года в Нальчике произошло нападение на наряд ДПС, был ранен офицер полиции. Один нападавший был застрелен, а второй смог скрыться. В сентябре следствие отчиталось о задержании подростка, 2008 года рождения, которого силовики считают вторым участником нападения. Обстоятельства атаки остаются неясными, но само по себе наличие жителей республики, готовых применять оружие, не указывает на рост радикальных настроений в Кабардино-Балкарии, указали аналитики.

В начале марта 2026 года суд приговорил к 13 годам колонии жителя Дагестана, признав его виновным в попытке создать группировку боевиков и вовлечь в нее знакомых, в том числе двух подростков.

Активизация радикального подполья на Северном Кавказе может быть связана с внешними акторами, однако и внутри России им кто-то помогает, указали в марте 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.