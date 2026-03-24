×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:00, 24 марта 2026

Два подростка в Кабардино-Балкарии заподозрены в изготовлении взрывного устройства

Подросток подозреваемый в изготовлении взрывного устройства. Фото: Следственный комитет России https://sledcom.ru/news/item/2072314/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу 15-летний и 17-летний жители Кабардино-Балкарии, подозреваемые в попытке изготовления самодельного взрывного устройства.

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего и 17-летнего местных жителей, подозреваемых по части 3 статьи 30, части 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщил сегодня Следственный комитет.

"По версии следствия, в начале марта 2026 года подозреваемые посредством одного из мессенджеров вступили в переписку с лицом, находящимся на территории Украины. По его указанию подростки приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое намеревались изготовить и снарядить на арендованной для этих целей квартире. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при перевозке компонентов взрывного устройства", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметил Следком.

Часть 2 статьи 223.1 УК РФ предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 тысяч до 800 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

"Кавказский узел" писал также, что 17 января силовики объявили об аресте 16-летнего жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке нападения на полицейских в Нальчике по заданию представителя террористической организации. По версии силовиков, в октябре 2025 года подросток вступил в террористическую организацию и, получив инструкции в мессенджере, купил компоненты для изготовления взрывного устройства.

Версия следствия о том, что 16-летний подросток планировал собрать взрывное устройство для атаки на силовиков, не выглядит нереалистичной. В последние годы немало несовершеннолетних были обвинены по террористическим статьям, указали правозащитники и адвокат.

4 июля 2025 года в Нальчике произошло нападение на наряд ДПС, был ранен офицер полиции. Один нападавший был застрелен, а второй смог скрыться. В сентябре следствие отчиталось о задержании подростка, 2008 года рождения, которого силовики считают вторым участником нападения. Обстоятельства атаки остаются неясными, но само по себе наличие жителей республики, готовых применять оружие, не указывает на рост радикальных настроений в Кабардино-Балкарии, указали аналитики.

В начале марта 2026 года суд приговорил к 13 годам колонии жителя Дагестана, признав его виновным в попытке создать группировку боевиков и вовлечь в нее знакомых, в том числе двух подростков.

Активизация радикального подполья на Северном Кавказе может быть связана с внешними акторами, однако и внутри России им кто-то помогает, указали в марте 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше