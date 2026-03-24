Хоштария приговорена к тюремному сроку за порчу баннера мэра Тбилиси

Суд в Тбилиси приговорил к 1,5 года лишения свободы основателя партии "Дроа" Элене Хоштария, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра от правящей партии. Обвиняемая отказалась выступить в суде с последним словом.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года прокуратура Грузии преъявила Элене Хоштария - основателю партии "Дроа", входящей в "Коалицию за перемены" - обвинение в повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси, по статье 187 УК Грузии 1 . Хоштария назвала процесс фарсом и отказалась пользоваться правом на защиту, посчитав юридическую тяжбу с властями бессмысленной. Суд назначил ей залог, однако Хоштария отказалась его вносить и осталась под стражей. Своему адвокату политик запретила участвовать в исследовании доказательств.

Хоштария оставила надпись "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно восстановить.

Тбилисский горсуд сегодня признал Элене Хоштария виновной и приговорил ее к лишению свободы на год и шесть месяцев. Соответственно, Хоштария, заключенная под стражу 15 сентября 2025 года, покинет пенитенциарное учреждение через год, сообщает "Интерпрессньюс".

По решению судьи Георгия Аревадзе, «маркер [которым была нанесена надпись] подлежит уничтожению, баннер должен быть возвращён законному владельцу», пишет издание.

Элене Хоштария не воспользовалась правом последнего слова и не пришла на оглашение приговора, как и на предыдущие заседания. В зачитанном судьёй протоколе, представленном администрацией изолятора, указано, что Хоштария «не признаёт ни одну ветвь власти, в том числе и суд», говорится в публикации.

Ранее адвокат Хоштария Элене Маглакелидзе также сообщила изданию, что политик не намерена присутствовать на сегодняшнем заседании.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что Генпрокуратура Грузии начала расследование уголовного дела лидеров оппозиции, в том числе Элене Хоштария, о преступлениях против государства. В числе обвинений – саботаж, организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти.

В феврале Тбилисский горсуд принял дело к рассмотрению. Обвиняемые - бывший президент Михаил Саакашвили, один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия и еще шесть лидеров оппозиции: Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"), Ника Гварамия ("Ахали"), Зураб Джапаридзе ("Гирчи — больше свободы"), Элене Хоштария, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе ("Лело"). Троим из обвиняемых, в том числе Хоштария, грозит до 15 лет заключения.

Подробности об этом уголовном деле и других случаях преследования оппозиционеров собраны в справке "Кавказского узла" "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".