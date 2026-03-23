Военные сбили беспилотники над Азовским морем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные уничтожили беспилотники над акваторией Азовского моря.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 марта БПЛА были уничтожены в четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотников, в том числе над акваторией Азовского моря, сообщило на своем сайте Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами ЮФО: в Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Сколько беспилотников сбито в каждом из регионов, ведомство не указало. Губернатор Ростовской области и оперштаб Кубани, по состоянию на 08.57 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о воздушной атаке.

Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.