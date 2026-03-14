Два частных дома повреждены после атаки беспилотников на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два дома в Северском районе Краснодарского края получили повреждения после атаки БПЛА. Всего обломки беспилотников найдены по шести адресам.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в порту "Кавказ" во время атаки беспилотников пострадали три человека, они госпитализированы, сообщил оперштаб Кубани. Также произошел пожар на Афипском нефтезаводе, огонь потушен.

В Северском районе обломки БПЛА обнаружили по шести адресам, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"В результате падения в одном случае повреждена система отопления частного дома, в другом – кровля. Также фрагменты беспилотников обнаружили на территориях нескольких домовладений и двух предприятий", - говорится в сообщении.

Оперштаб заверил, что пострадавших в результате падения обломков нет, на местах работают оперативные и специальные службы.

Администрация Северского района и глава района Алексей Чеверев в своих Telegram-каналах к 19.50 мск не комментировали инцидент.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 17 февраля после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.