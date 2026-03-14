Два частных дома повреждены после атаки беспилотников на Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Два дома в Северском районе Краснодарского края получили повреждения после атаки БПЛА. Всего обломки беспилотников найдены по шести адресам.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в порту "Кавказ" во время атаки беспилотников пострадали три человека, они госпитализированы, сообщил оперштаб Кубани. Также произошел пожар на Афипском нефтезаводе, огонь потушен.
В Северском районе обломки БПЛА обнаружили по шести адресам, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.
"В результате падения в одном случае повреждена система отопления частного дома, в другом – кровля. Также фрагменты беспилотников обнаружили на территориях нескольких домовладений и двух предприятий", - говорится в сообщении.
Оперштаб заверил, что пострадавших в результате падения обломков нет, на местах работают оперативные и специальные службы.
Администрация Северского района и глава района Алексей Чеверев в своих Telegram-каналах к 19.50 мск не комментировали инцидент.
Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.
Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 17 февраля после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.
29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.