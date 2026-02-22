×

22:10, 22 февраля 2026

Комментаторы на фоне сообщений о рейдах на рынках Чечни сообщили о накрутке цен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оптовые поставщики взвинчивают цены на продукты в месяц Рамадан, магазины и предприниматели вынуждены добавлять цены, рассказали комментаторы в ответ на сообщений о рейдах представителей властей на чеченских рынках. 

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан снова растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля. Они отметили, что цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках, констатировали пользователи 18 февраля.  Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов со своим хозяйством легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли. 

В 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне  выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года  Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Сотрудники Совета безопасности ЧР, а также представители мэрий и районных префектур провели серию разъяснительных мероприятий с предпринимателями. В ходе встреч доводится информация о недопустимости завышения цен на продукты первой необходимости, а также разъясняются последствия нарушения законодательства.

Всем коммерческим структурам вручены официальные уведомления об административной ответственности. При выявлении фактов искусственного повышения цен к нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая штрафные санкции и иные предусмотренные законом ограничения.

Мэрия Грозного обратилась ко всем предпринимателям с просьбой ответственно подходить к ценообразованию и не создавать угрозу социального напряжения. Горожане могут сообщать о фактах необоснованного повышения цен через официальные каналы обратной связи, что позволит оперативно реагировать на нарушения и поддерживать доступность продуктов питания для всех жителей, гооритя  ообщении.

Об одном из таких визитов сообщил читатель "Кавказского узла" с ником reena. "По словам знакомой предпринимательницы из Шатоя, ее как и других владельцев магазинов предупредили, что в случае необоснованного повышения цен на продукты,  она будет оштрафована, а товар изъят и роздан малоимущим. При этом, как утверждает предпринимательница, цены растут из-за того, что их взвинчивают поставщики оптовых товаров. Например, лоток яиц, пару недель назад стоивший в среднем 216 – 220 рублей, у оптовиков теперь стоит дороже на 100 рублей, и так практически по всем другим продуктам. Что-то на 50 рублей подорожало, что-то на 100 и даже больше. Естественно, розничные магазины тоже вынуждены добавлять цены, чтобы не работать в убыток", - подчеркнул он.

Другой читатель назвал нынешние цены "дичайшими". "Накупили всего понемногу, в итоге неполный пакет с продуктами (конфеты к чаю, пара пачек печенья, молоко, хлеб, две жареные рыбы,  кусок колбасы, сок детям, чипсы и еще кое-что по мелочи), обошлись в 2 тысячи 480 с чем-то рублей. Это просто шок. Все подорожало и продолжает дорожать. Как в таких условиях готовить праздничный стол к Ураза-Байрам, если даже ежедневное нормальное разговение становится не по карману?" - прокомментировал brandon.

Он выразил мнение, что Руководство республики, и тот же Совбез, который возглавляет сын Кадырова – Адам, "заняты всего лишь имитацией бурной деятельности в этом направлении, но на деле, ситуация с ценами на продукты питания становится все хуже и хуже".

Заместитель Муфтия Чечни, доктор исламских наук Дин-Мухаммад Мухтаров отметил, что "повышение цен на продовольствие в Рамадан становится особенно чувствительным, поскольку продукты питания относятся к жизненно необходимым благам. Намеренное завышение цен в период общего религиозного подъёма и повышенного спроса противоречит духу месяца".

Эта публикация в Instagram*-паблике издания набрала 14 комментариев. Одна из комментаторов также отметила, что цены взвинчиваются оптовики. "Я продавец в магазине, я закупаюсь на рынке "Беркат", овощи и фрукты привозят к нам с Аргуна.
Я не знаю, откуда к нам в республику привозят яйцо , две недели назад я их закупила по 216 р за лоток, а сегодня они уже по 335-341 оптом, помидоры везде подорожали аж на 90, 100р цены не розничные магазины добавляют а те которые завозят товары. - напиала kameta 11.14

Напомним, глава Чечни ранее угрожал жителям, которые будут закупаться в других республиках. Так, угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов в 2025 году звучали на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных  перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта 2025 года материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни. 

Автор: "Кавказский узел"

