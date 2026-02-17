Шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике перенесен после жалоб пассажиров

Пропускной пункт со шлагбаумом на автовокзале "Северный" в Нальчике перенесен ближе к зданию автовокзала после жалоб пассажиров. Прокуратура Кабардино-Балкарии обнаружила отсутствие парковочных мест для инвалидов на территории автовокзала и поручила руководству устранить это нарушение.

Как писал "Кавказский узел", 13 января пассажиры нальчикского автовокзала "Северный", расположенного близ селения Шалушка, пожаловались на то, что въезд автомобилей на территорию стал платным: на вокзале установили шлагбаум, въезд стоит 50 рублей. С появлением шлагбаума водители лишились возможности подвозить пассажиров для высадки на вокзале или забирать их оттуда. Некоторые утверждали, что после оплаты не выдают чеки. Позже прокуратура отчиталась о начавшейся проверке жалоб на установку шлагбаума перед автовокзалом.

Минтранс Кабардино-Балкарии в ответ на жалобы заявил, что не может повлиять на ситуацию, так как территория вокзала является частной. Гендиректор автовокзала "Северный" Кязим Темиржанов пообещал, что пропускной пункт со шлагбаумом будет перенесен "в платную зону вглубь территории", а для водителей организуют бесплатную автостоянку с зоной высадки пассажиров.

Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после публикаций о нарушениях прав пассажиров автовокзала "Северный" в селении Шалушка, сообщил сегодня Telegram-канал ведомства.

Проверка установила, что многофункциональный комплекс "Автовокзал-Нальчик-Северный" находится в собственности ООО "Автовокзал "Северный". В соответствии с приказом директора организации въезд на территорию автовокзала осуществляется через шлагбаум и пропускной пункт при условии внесения разовой платы. "Нарушений законодательства о применении контрольно-кассовой техники не выявлено", - отметили в прокуратуре.

Вместе с тем приказ директора автовокзала не освобождал от платы водителей (собственников) автобусов междугородного сообщения, с которыми заключены договоры об услугах по перевозке пассажиров. В связи с этим прокуратура Чегемского района опротестовала распоряжение руководителя предприятия.

Кроме того, прокуратура внесла директору организации представление в связи с отсутствием на стоянках возле автовокзала парковочных мест для инвалидов. В ходе проверки администрация автовокзала перенесла пропускной пункт со шлагбаумом ближе к зданию терминала, что улучшило доступ к нему пассажиров и провожающих лиц; для водителей организована бесплатная автостоянка с зоной безопасной высадки - посадки пассажиров, отчиталось ведомство.

Гендиректор автовокзала ранее пояснил, что шлагбаум установлен после жалоб жильцов окрестных домов на то, что по ночам на этой территории молодежь "устраивала заезды с визгом шин, шумом от выхлопных труб и громкой музыкой". Он добавил, что после установки шлагбаума "проблема ушла", а переносом шлагбаума вглубь администрация надеется "снять все неудобства для посетителей".

В 2023-2024 годах два автовокзала в Нальчике были перенесены на новые места. Новый автовокзал "Северный" построен в районе села Шалушка, оттуда отправляются междугородные автобусы в сторону Пятигорска и Москвы. Второй, "Южный", расположен в районе рынка "Дубки", оттуда едут автобусы до Владикавказа, Грозного и Махачкалы, а также в Терек и Майский. Дорога из Нальчика в районы Кабардино-Балкарии после открытия новых автовокзалов занимает больше времени, заявили весной 2024 года пассажиры.