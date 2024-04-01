Пользователи Telegram раскритиковали расположение новых автовокзалов в Нальчике

01 апреля 2024, 23:45

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Дорога из Нальчика в районы Кабардино-Балкарии после открытия новых автовокзалов занимает больше времени, рассказали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2023 года в Нальчике вопреки протестам пассажиров и водителей снесли расположенный в центре города старый автовокзал №2. Мэр города после сноса автовокзала пообещал создать на его месте современный транспортно-пересадочный узел. Часть пользователей соцсетей возмутилась, что мэрия отменила планы разместить здесь сквер. Власти пошли навстречу сельским жителям, которым неудобно пользоваться новыми автовокзалами, подчеркнули другие комментаторы. 30 марта власти города сообщили, что 1 апреля в Нальчике откроются Северный и Южный автовокзалы. В этот же день автовокзал № 1, расположенный по улице Идарова, 124 А, "прекращает свою деятельность по обслуживанию межрегиональных и межмуниципальных маршрутов", маршруты, которые отправляются с места, где ранее был автовокзал №2, будут сохранены.

В Нальчике функционировали два автовокзала. Автовокзал №1 – междугородный, он расположен на улице Идарова. Оттуда отправляются автобусы по городам СКФО и ЮФО, вплоть до Ростова-на-Дону и Астрахани. Автовокзал №2 – пригородный, расположен на улице Пачева, рядом с Зеленым рынком. Оттуда выезжали маршрутные такси в ближайшие села республики.

Сегодня в столице Кабардино-Балкарии начали функционировать два новых автовокзала. Один "Северный", построенный в районе селения Шалушка, откуда будут уходит междугородные автобусы в сторону Пятигорска и Москвы, второй - "Южный" в районе рынка "Дубки". Оттуда маршруты будут следовать до Владикавказа. Грозного и Махачкалы, а также Терек и Майский, сообщила администрация города.

На месте автовокзала №2, снесенного в прошлом году, оставили стоянку для межмуниципальных маршрутных такси, но скорее всего, это временное решение, полагает активист Руслан Карамурзов. "Я считаю, что это временно. Сейчас под каким-нибудь предлогом, например, ремонтом этого места, эти маршрутки раскидают, кого на один автовокзал, кого на другой, чтобы люди потихоньку привыкли. И на этом все закончится", - сказал корреспонденту "Кавказского узла".

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что закуплено 44 новых внутригородских автобуса, оснащенных кондиционером. Между тем на маршруты они еще не вышли.

На вопрос будут ли новые автобусы направлены по маршрутам в сторону новых автовокзалов представитель администрации ответил: "Задействовать автобусы в направлении вокзалов в настоящее время не планируется. При этом, по результатам обследования складывающейся ситуации по пассажиропотоку будут приниматься соответствующие решения".

Ряд пользователей соцсетей выразили недовольство переносом маршрутов на новые автовокзалы. "Туда же будут ездить другие маршрутки, городские, которые раньше туда не заезжали. Ещё хуже станет. Почему люди считают, что это благо , я не понимаю. Более того, я много где была и везде вокзал находится в центре города, потому что так удобней. Ну это же очевидно. Ну ничего, люди сами на практике скоро поймут, что это ни разу не удобно", - написал в комментарии в Telegram-канале мэрии Нальчика, на который подписаны 4081 человек, пользователь Environmentalist01. Всего запись набрала 68 комментариев.

Он же считает, что перенос маршрутов на новые вокзалы не поможет снижению числа пробок. "Улицы города от переноса вокзалов не разгрузится. Сами увидите. Улицы города разгружаются через развитие общественного транспорта. И выделенной полосы для него. У нас такого нет, так что пробки никуда не денутся", - указал он.

"Вокзалы они построили не для разгрузки, а чтоб люди больше тратились на дорогу туда сюда, ведь Нальчик не такой огромный город, могли бы и без обойтись. А теперь сколько неудобств", - поддержала Kabardino4ka.

"Всех чиновников кто стоит за реализацией этого проекта, надо обязать купить по "Газели", и по утрам бесплатно вывозить жителей Стрелки и Дубков", - предложил Boris A.

Некоторые пользователи сочли решение правильным. "Ну наконец-то администрация города Нальчик приняла такое не простое, но волевое решение о переносе автовокзалов, эти два автовокзала современные. Соответствует. Духу времени. А тем, кто недоволен, скажу одно иногда выход из зоны комфорта приносит положительные результаты", - указал Данил.

Ряд пользователей, которые уже побывали на новых автовокзалах, указали на неудобства. Так, в паблике prohlad_no, на который подписаны 5910 человек, запись об открытии новых автовокзалов набрала 21 комментарий.

"Засекли время от старого автовокзала до нового. Сразу сели на Прохладненскую и поехали. Теряется 35 минут. За это время доехали бы до Ч/Речки", - написала Любава.

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