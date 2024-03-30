30 марта 2024, 20:22

Закрытие второго автовокзала в Нальчике возмутило пользователей соцсети

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Прекращение работы автовокзала на улице Идарова в Нальчике и перенос рейсов на новые автостанции создаст дополнительные проблемы для жителей республики и увеличит время в дороге, указали пользователи соцсети. 

"Кавказский узел" сообщал, что в июле 2023 года в Нальчике вопреки протестам пассажиров и водителей снесли расположенный в центре города старый автовокзал №2. Мэр города после сноса автовокзала пообещал создать на его месте современный транспортно-пересадочный узел. Часть пользователей соцсетей возмутилась, что мэрия отменила планы разместить здесь сквер. Власти пошли навстречу сельским жителям, которым неудобно пользоваться новыми автовокзалами, подчеркнули другие комментаторы.

В Нальчике функционировали два автовокзала. Автовокзал №1 – междугородный, он расположен на улице Идарова. Оттуда отправляются автобусы по городам СКФО и ЮФО, вплоть до Ростова-на-Дону и Астрахани. Автовокзал №2 – пригородный, расположен на улице Пачева, рядом с Зеленым рынком. Оттуда выезжали маршрутные такси в ближайшие села республики. 

1 апреля в Нальчике откроются Северный и Южный автовокзалы. В этот же день автовокзал № 1, расположенный по ул. Идарова 124 А, "прекращает свою деятельность по обслуживанию межрегиональных и межмуниципальных маршрутов". "Обслуживаемые маршруты будут перераспределены на новые автовокзалы «Северный» и «Южный», сообщила сегодня администрация Нальчика в своем telegram-канале. 

"Изменения не касаются межмуниципальных маршрутов, прибывающих на территорию бывшего автовокзала №2, расположенного по ул. Пачева. Указанные маршруты продолжат обслуживание пассажиров по прежнему режиму с сохранением существующей схемы движения", - указано в сообщении.

Оно было опубликовано в ряде Instagram*-пабликов, в частности goloskbr, на который подписаны 164 тысячи пользователей. К 20.22 мск публикация набрала 256 комментариев.

"Оставили бы как есть, покоя нет от вас людям. Интересно, как выйдя с работы в 6 часов вечера, я должна успеть на последнюю маршрутку, которая отъезжает в 18:30. Надо писать в Москву иначе этот беспредел не закончится. О людях не думаете вообще!", - написала пользователь starfall1.

"Ну да, зачем думать о людях? У кого школа после обеда, у кого работа, студенты! Мы будем всей республикой оправдывать надежды и наполнять карманы какого-то дяденьки, которому все можно. Просто зла не хватает! Ничего для удобства людей! Спасибо, служители народа вы как всегда "оправдали все надежды" !" - согласилась t.h.d.07.

"Эти маршрутки по городу нормально по маршруту не двигаются. В 17 часов их днем с огнем не сыщешь.Как дети будут добираться с учебы и тренировок.Как вы достали.Ничего для людей", - возмутился комментатор bosh2748.

"И так после 17.00 маршрутки толком не ездят, а добираться придётся на такси. Частники-таксисты, ликуйте", - прокомментировал пользователь moon___0110.

Ряд пользователей выразили надежду, что новые автовокзалы будут более компортными

"Надеюсь, там будут кондиционеры, на старых невозможно в пекло было ожидать рейс!" - написала adell.a686.

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Примечание:

"Встреча с чиновниками разочаровала противников переноса автовокзала в Нальчике", "Перевозчики попросили Кокова прояснить судьбу старого автовокзала в Нальчике", "Водители из Нальчика пожаловались в прокуратуру на условия работы".

Автор: "Кавказский узел"

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