Снос автовокзала вызвал споры среди жителей Нальчика

05 июля 2023, 20:10

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Старый автовокзал в центре Нальчика снесен вопреки протестам пассажиров и водителей. Перенос автовокзала за пределы города затруднит поездки сельских жителей на работу и на учебу и увеличит затраты на дорогу, указали пользователи соцсети. Снос автовокзала разгрузит дороги в Нальчике, возразили их оппоненты.

"Кавказский узел" писал, что власти Нальчика решили снести автовокзал №2, против закрытия которого неоднократно выступали горожане. В начале мая в здании вокзала были отключены свет и вода, закрыт туалет, был начат демонтаж строений.

В Нальчике снесено здание автовокзала в центре города сообщила сегодня "Газета Юга" в своем Telegram-канале. Издание опубликовало видео, на котором экскаватор грузит в грузовик строительный мусор, справа от экскаватора виден остаток стены. Территория, где работает техника, отгорожена забором, перед ним стоит несколько маршрутных такси.

Instagram*-паблик "Голос КБР", на который подписаны 159 тысяч человек, опубликовал сегодня фотографию бывшего здания вокзала. На снимке изображены горы строительного мусора за забором. "Здесь был вокзал", - говорится в описание к фотографии.

К 19.50 мск публикация набрала 343 комментария. Часть комментаторов расстроила новость о сносе здания.

"Не пойму чему радуются, те, которые пишут, что давно пора было снести. Вы радуетесь тому, что многие торгующие на зеленом рынке останутся без работы? Посмотрим, что вы будете говорить в сентябре, когда начнется транспортный коллапс. Как интересно разгрузят выезды и въезды в город? Так что нам простым людям радоваться нечему", - написала dysh_inna.

"Какой ужас. О чём думают наши власти? И так денег и работы нет у нас в республике, так ещё и нашли способ, чтобы больше <заставить> потратиться на проезд. Сколько студентов пострадают от этого, родители у которых несколько студентов", - возмутилась anna073516.

"Прежде, чем начать сносить сам вокзал и расселять маршрутки по новым вокзалам, надо было перестроить маршруты внутри Нальчика, таким образом, чтобы они проезжали в новые места. Только траты на дорогу увеличатся. И без того, тарифы каждый год повышают", - указала maryat_h.

"Неужели вы реально думаете, что что-то станет лучше ? Вам не жалко людей, которые едут каждый день из сел на работу и учёбу. Вы думаете это как-то разгрузит город?Те же десятки тысяч сельских будут приезжать в город, но уже на городских маршрутках. Как это разгрузит город? Сельским придётся платить больше, тратить свое время. А вечером какой квест будет добраться до нового вокзала в переполненном транспорте. И никакого сквера там не будет! Что за наивность?" - написала marina_r.07.

"Кому-то в радость, кому-то не очень. Если запустят новый вокзал, то это очень даже будет неудобно. И накладно по финансам. На этом вокзале было удобно, то что все пошаговой доступности было", - отметила roza_0019.

Часть пользователей поддержали снос здания. "Давно пора было, вокзалы и базары должны быть за чертой города", - отметил dad.am.507th. "Правильно сделали. Не нужен вокзал в центре города. Нигде нет такого. В случае чего, невозможно было бы эвакуироваться", - согласилась zarina_gilyasova. "Давно пора этот бардак убрать", - поддержала снос ilona_mshm.

Напомним, попытки закрыть автовокзал начались с 2021 года. Против этого выступали как водители пригородных маршруток, так и сельские жители, которые на этих маршрутках добираются до Центрального рынка, рядом с которым расположен автовокзал.

В 2021 году инициативная группа обратилась к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с просьбой сохранить вокзал на прежнем месте. Под обращением поставили подписи 2750 человек. Противники закрытия вокзала провели митинги.

Они заявляли, что пригородным автовокзалом горожане пользуются ежедневно. Его перенос ощутимо ударит по карману сельских жителей и студентов, которым теперь придется добираться на учебу, либо на рынок с пересадками.

Власти города сообщали, что автовокзал планируется вынести за черту города Нальчик в район селения Шалушка, где построен новый автовокзал "Северный".

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