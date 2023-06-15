Автовокзал в Нальчике решено снести вопреки протестам жителей

15 июня 2023, 09:28

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Власти Нальчика приняли решение снести автовокзал №2, против закрытия которого неоднократно выступали горожане. Чиновникам безразлично, что людям, живущим в селах, будет неудобно ездить с пересадками, считает местный житель.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 мая власти Нальчика приняли решение закрыть автовокзал №2 в центре Нальчика несмотря на протесты местных жителей. В здании вокзала были отключены свет и вода, был начат демонтаж строений.

Администрация Нальчика приняла решение снести автовокзал №2, расположенный в Нальчике по улице Пачева, указано в постановлении, опубликованном на ее сайте,

"Муниципальному казенному учреждению "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства местной администрации городского округа Нальчик" произвести демонтаж нежилых зданий: здание (магазин, столовая), площадью 142,2 квадратных метра, здание (автовокзал №2), площадью 869,9 квадратных метра, и представить акт о демонтаже (сносе) указанных зданий", – сказано в документе.

Решение о сносе автовокзала принято на фоне протестов местных жителей, отметил нальчанин Руслан Карданов. "Как бы мы ни сопротивлялись, они все равно прогнули жителей республики под интересы влиятельного лица. Пиши не пиши, протестуй, не протестуй, все равно сделают свое. Чиновникам безразлично, что людям, живущим в селах, неудобно будет ездить с пересадками, что это потребует дополнительных расходов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, попытки закрыть автовокзал начались с 2021 года. Против этого выступали как водители пригородных маршруток, так и сельские жители, которые на этих маршрутках добираются до Центрального рынка, рядом с которым расположен автовокзал.

В 2021 году инициативная группа обратилась к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, с просьбой сохранить вокзал на прежнем месте. Под обращением поставили подписи 2750 человек. Противники закрытия вокзала провели митинги.

Они заявляли, что пригородным автовокзалом горожане пользуются ежедневно. Его перенос ощутимо ударит по карману сельских жителей и студентов, которым теперь придется добираться на учебу, либо на рынок, с пересадками.

Власти города сообщали, что автовокзал планируется вынести за черту города Нальчик в район селения Шалушка, где построен новый автовокзал "Северный".

Автовокзал "Северный" был построен в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" с привлечением частных инвестиций. Учредителем с 3 августа 2022 года значится Чеченов Ислам Магомедович,- говорится в открытых источниках.

До этого учредителем был другой человек. Однако, предположительно ,собственником компании, которой принадлежит вокзал "Северный" (либо доля в нем) является влиятельный федеральный чиновник, ранее работавший в республике.

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