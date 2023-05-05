Автовокзал в Нальчике закрывают вопреки протестам жителей

05 мая 2023, 23:30

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На автовокзале N2 в центре Нальчика отключены свет и вода, идет демонтаж строений. В мэрии подтвердили, что автовокзал, который местные жители требовали сохранить, закрывается.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Нальчика в августе 2021 года сообщила, что на месте автовокзала №2 на улице Пачева обустроят новый сквер и построят новую транспортную развязку, которая разгрузит автомобильное движение в центре города. Для пассажиров организуют удобные маршруты и внедрят систему единых проездных, что позволит им избежать лишних трат на проезд из-за переноса вокзала, заверили чиновники. Пассажиропоток предполагалось перенаправить на новый автовокзал "Северный", расположенный на окраине города. Создание сквера на месте бывшего автовокзала в Нальчике и внедрение единого проездного билета не решит проблем пассажиров с пересадками, указали противники смены места вокзала. Власти попытались закрыть проезд на автовокзал, однако водители маршруток убрали бетонные блоки и транспортное предприятие продолжило работу.

Жители Кабардино-Балкарии попросили не закрывать автовокзал №2 на улице Пачева, указав, что это создаст неудобства пассажирам, увеличит время в пути и расходы на проезд. 20 августа 2021 года активисты передали 2750 подписей и обращение главе республики Казбеку Кокову с требованием сохранить автовокзал в центре города. В тот же день у закрытого автовокзала состоялся стихийный митинг, когда люди из других городов не смогли уехать с него домой. 23 августа 2021 года прошла акция торговцев с рынка в Нальчике у здания Минтранса Кабардино-Балкарии, они также потребовали отменить решение о переносе автовокзала.

Автовокзал №2 в центре Нальчика на улице Пачева рядом с Центральным городским рынком закрывается. Это подтвердила администрация Нальчика в официальном ответе на запрос "Кавказского узла". "Рассмотрев ваше обращение по вопросу предоставления информации о закрытии автовокзала № 2 Местная администрация городского округа Нальчик сообщает, что согласно постановления местной администрации г.о. Нальчик "О ликвидации МУП "Нальчикмежтранс"" в настоящее время проводятся ликвидационные мероприятия", - говорится в ответе мэрии, полученном 3 мая.

Сегодня на территории вокзала частники стали разбирать киоски. Здесь уже отключены электричество и вода, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Автовокзал «Северный» в районе селения Шалушка, с которого предполагается отправлять все пригородные автобусы, был построен в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" с привлечением частных инвестиций. Учредителем с 3 августа 2022 года значится Чеченов Ислам Магомедович. До этого был другой учредитель, следует из данных"Спарк - Интерфакс".

По неофициальным данным, перенос автовокзала связывают с бизнес-интересами влиятельного чиновника, говорит местный житель Руслан Карданов. Он отметил, что в результате переноса автовокзала пострадают многие сельские жители.

С общественным транспортом и без того в Нальчике заметные проблемы, подчеркнул он. "Например, троллейбусный маршрут №2, который соединял центр города с районом, где построен новый вокзал, убрали, контактные провода демонтированы. Маршруток приходится ждать часами", - сказал Карданов корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве аргумента переноса автовокзала власти ссылались на то, что вокзал не отвечает нормам безопасности, однако ничего не мешало сделать его безопасным, считает Карданов.

Он отметил, что вокзал продолжает функционировать, пригородные маршрутки приезжают и уезжают, но запустение на вокзале все более очевидно. Здесь уже не убирают мусор, заколочен общественный туалет, отключены свет и вода. Предприниматели сегодня начали демонтировать свои киоски и другие торговые точки.

Ранее жители Кабардино-Балкарии обращались в связи с планами переноса автовокзала к главе республики. В своем обращении они указали, что от закрытия автовокзала в центре Нальчика "особенно пострадают малоимущие граждане и маломобильные группы населения - инвалиды, люди с проблемами здоровья, беременные и женщины с детьми, пожилые люди, студенты".

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