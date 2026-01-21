Жалобы на шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике заинтересовали прокуратуру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура отчиталась о проверке жалоб на установку шлагбаума перед автовокзалом в Нальчике, создавшую сложности с высадкой пассажиров.

Как писал "Кавказский узел", 13 января пассажиры нальчикского автовокзала "Северный", расположенного близ селения Шалушка, пожаловались на то, что въезд автомобилей на территорию стал платным: на вокзале установили шлагбаум, въезд стоит 50 рублей. С появлением шлагбаума водители лишились возможности подвозить пассажиров для высадки на вокзале или забирать их оттуда. Некоторые утверждали, что после оплаты не выдают чеки.

Минтранс Кабардино-Балкарии в ответ на жалобы заявил, что не может повлиять на ситуацию, так как территория вокзала является частной. Гендиректор автовокзала "Северный" Кязим Темиржанов пообещал, что пропускной пункт со шлагбаумом будет перенесен "в платную зону вглубь территории", а для водителей организуют бесплатную автостоянку с зоной высадки пассажиров.

Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку информации о нарушении прав людей на автовокзале "Северный", сообщило сегодня ведомство в своем телеграм-канале.

Будет дана оценка транспортной доступности объекта

"Из публикации следует, что при въезде на автовокзал установлен шлагбаум, стоимость въезда платная, чеки выдаются не всегда, в связи с чем невозможно высадить или забрать пассажиров. По результатам проверки будет дана оценка транспортной доступности объекта", - говорится в сообщении.

Напомним, гендиректор автовокзала ранее пояснил, что шлагбаум установлен после жалоб жильцов окрестных домов на то, что по ночам на этой территории молодежь "устраивала заезды с визгом шин, шумом от выхлопных труб и громкой музыкой". Он добавил, что после установки шлагбаума "проблема ушла", а переносом шлагбаума вглубь администрация надеется "снять все неудобства для посетителей".

В 2023-2024 годах два автовокзала в Нальчике были перенесены на новые места. Новый автовокзал "Северный" построен в районе села Шалушка, оттуда отправляются междугородные автобусы в сторону Пятигорска и Москвы.

Второй, "Южный", расположен в районе рынка "Дубки", оттуда едут автобусы до Владикавказа, Грозного и Махачкалы, а также в Терек и Майский. Дорога из Нальчика в районы Кабардино-Балкарии после открытия новых автовокзалов занимает больше времени, заявили весной 2024 года пассажиры.