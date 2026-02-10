×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
00:15, 10 февраля 2026

Суд в Сочи отказался снять арест с бизнеса детей депутата Дорошенко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Сочи отклонил ходатайства детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко - Миланы и Эльдара - об отмене обеспечительных мер по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы от Кубани Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и ряда других лиц. Приставы арестовали около 20 организаций, которые специализируются на дорожных работах. В СИЗО были отправлены также бывшая глава союза дорожников Кубани Дарья Чубачук и предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда.

В конце декабря 2025 года суд продлил срок ареста Анатолия Вороновского. Бывший вице-губернатор, которому грозит до 15 лет лишения свободы, заявил о невиновности по делу о получении взятки. По версии следствия, преступление он совершил еще до получения депутатского мандата, в 2019-2020 годах, когда был вице-губернатором Кубани и курировал дорожную сферу.

Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства наложили обеспечительный арест на три компании Миланы и Эльдара Дорошенко. В отношении детей депутата возбуждено уголовное дело, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил 9 февраля "Коммерсант".

Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Среди них - Эльдар и Милана Дорошенко. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем, информирует РИА "Новости".

Дорожно-строительные компании Краснодарского края также направляли в суд ходатайства об отмене обеспечительных мер по иску в полной или частичной мере, среди них ООО "Северское ДРСУ", ООО "ДорМост", ООО "Стройюгрегион", ООО "Основа", судья рассмотрел их во время судебного заседания и отказал в их удовлетворении.

Эльдару и Милане Дорошенко вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой , следует из картотеки судов Краснодарского краевого суда, уточнило агентство.

Прокладка магистралей вблизи жилых домов и проблемное состояние уже существующих дорог неоднократно становились причиной для жалоб жителей края. Так, в декабре 2025 года жители улицы Курчатова в Краснодаре призвали власти пересмотреть планы строительства автодороги на месте зеленой зоны отдыха около их домов. Обращения к чиновникам остались без реакции, пожаловались они. Согласно планам, новая автодорога будет идти от улицы Ростовское шоссе, проходить по улице Курчатова и выходить на улицу 40 лет Победы. В планах властей - снести часть путепровода и построить новую конструкцию, расширив проезжую часть с четырех до пяти полос.

Автор: "Кавказский узел"

