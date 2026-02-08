Призыв сдавать мотоциклы на нужды СВО озвучен в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Управления охотничьего хозяйства Чечни заявил, что отправил в зону СВО два мотоцикла и квадроцикл, и призывает всех последовать его примеру, так как от такого транспорта "нет пользы".

Как писал "Кавказский узел", использовать джипы и эндуро в лесах Чечни можно лишь на проложенных дорогах, съезжать в лес запрещено, заявил глава правительства Чечни, объяснив такое решение заботой о сохранности флоры и фауны, но не прокомментировал слова начальника управления охотхозяйства о планах изымать внедорожники нарушителей.

Директор Управления охотничьего хозяйства Чеченской Республики Хамзат Эдильгириев объявил эстафету, направленную на поддержку чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Свой вызов он передал любителям экстрима из республики, заявила сегодня ЧГТРК "Грозный".

Эдильгириев отправил в зону спецоперации кроссовый мотоцикл, мотоцикл «Урал» с люлькой и трёхместный квадроцикл, а также передал дробовик с оптическим прицелом и призвал всех владельцев подобного спортивного транспорта последовать его примеру. "В нашей республике уже дефицит мотоциклов, от них нет пользы, да и людям мешает когда на них катаются по селу. Поэтому лучше отправить их в зону СВО. У каждого из нас есть знакомые, которые принимают участие в спецоперации. Поэтому мы можем поддержать их и принести пользу», – приводятся его слова в публикации.

Напомним, власти Чечни ранее озвучивали угрозы отбирать автомобили, но за другие нарушения. Так, начальник Курчалоевского райотдела полиции Чечни Рустам Агуев пообещал забирать машины у нарушителей правил дорожного движения, объяснив это усилением мер в дни празднования Ураза-байрама. В январе 2020 года он же потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Позднее стало известно, что силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины. При этом закон позволяет изымать машины лишь в определенных четко оговоренных случаях.